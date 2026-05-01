आईपीएल 2026: गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को हराकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गए, पंजाब शीर्ष पर

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से हराकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गए। पंजाब किंग्स आठ मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं, जबकि आरसीबी नौ मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं। पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार के पास है, जबकि ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा के पास है।

आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहां गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से हराकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गए। यह जीत गुजरात के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, जबकि आरसीबी की रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा और वे अभी भी दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में कई बदलाव देखने को मिले हैं। पंजाब किंग्स आठ मैचों से 13 अंक लेकर शीर्ष पर कायम हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नौ मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही नौ मैचों से 12 अंक लेकर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस नौ मैचों से 10 अंक लेकर पांचवें, चेन्नई सुपर किंग्स आठ मैचों से छह अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स आठ मैचों से छह अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स आठ मैचों से पांच अंक लेकर आठवें, मुंबई इंडियंस आठ मैचों से चार अंक लेकर नौवें और लखनऊ सुपर जाएंट्स आठ मैचों से छह अंक लेकर 10वें स्थान पर हैं। समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग में उनकी रन रेट की वजह से अंतर है। इस मैच के बाद पर्पल कैप एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के पास चली गई है। आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए। भुवनेश्वर ने नौ मैचों में कुल 17 विकेट लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा दूसरे सफल गेंदबाज हैं, जिन्होंने नौ मैचों में 15 विकेट लिए हैं। ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास मौजूद है। अभिषेक ने नौ मैचों में 425 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर सनराइजर्स के ही विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन हैं, जिन्होंने नौ मैचों में 414 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने नौ मैचों में 400 रन बनाए हैं। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं, जबकि आरसीबी को अपनी रैंकिंग को बनाए रखने के लिए आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इस मुकाबले में गुजरात के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, विशेष रूप से उनके मध्य क्रम के खिलाड़ियों ने टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरसीबी के बल्लेबाजों ने भी अच्छी शुरुआत दी, लेकिन मध्य क्रम में गेंदबाजों ने उन्हें रोकने में सफल रहे। इस मैच के बाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में कई टीमों के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं, और आने वाले मैचों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.

आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहां गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से हराकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गए। यह जीत गुजरात के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, जबकि आरसीबी की रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा और वे अभी भी दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में कई बदलाव देखने को मिले हैं। पंजाब किंग्स आठ मैचों से 13 अंक लेकर शीर्ष पर कायम हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नौ मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही नौ मैचों से 12 अंक लेकर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस नौ मैचों से 10 अंक लेकर पांचवें, चेन्नई सुपर किंग्स आठ मैचों से छह अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स आठ मैचों से छह अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स आठ मैचों से पांच अंक लेकर आठवें, मुंबई इंडियंस आठ मैचों से चार अंक लेकर नौवें और लखनऊ सुपर जाएंट्स आठ मैचों से छह अंक लेकर 10वें स्थान पर हैं। समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग में उनकी रन रेट की वजह से अंतर है। इस मैच के बाद पर्पल कैप एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार के पास चली गई है। आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए। भुवनेश्वर ने नौ मैचों में कुल 17 विकेट लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा दूसरे सफल गेंदबाज हैं, जिन्होंने नौ मैचों में 15 विकेट लिए हैं। ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास मौजूद है। अभिषेक ने नौ मैचों में 425 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर सनराइजर्स के ही विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन हैं, जिन्होंने नौ मैचों में 414 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने नौ मैचों में 400 रन बनाए हैं। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं, जबकि आरसीबी को अपनी रैंकिंग को बनाए रखने के लिए आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इस मुकाबले में गुजरात के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, विशेष रूप से उनके मध्य क्रम के खिलाड़ियों ने टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरसीबी के बल्लेबाजों ने भी अच्छी शुरुआत दी, लेकिन मध्य क्रम में गेंदबाजों ने उन्हें रोकने में सफल रहे। इस मैच के बाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में कई टीमों के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं, और आने वाले मैचों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल 2026 गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका पर्पल कैप ऑरेंज कैप

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बुद्ध पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग, इन 5 कामों से घर आएगी खुशहाली; नोट करें चंद्रमा को अर्घ्य देने का समयबुद्ध पूर्णिमा 2026: वैशाख पूर्णिमा 1 मई 2026 को मनाई जाएगी। जानें भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण से जुड़ी इस खास तिथि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि।

Read more »

MI vs SRH: रोहित शर्मा की वापसी पर आखिरकार आ गया अपडेट, कप्‍तान हार्दिक पांड्या ने किया खुलासावानखेड़े स्‍टेडियम में 12 अप्रैल, 2026 को रोहित शर्मा आखिरी बार IPL 2026 में खेलते हुए नजर आए थे।

Read more »

Gujarat Govt: VGRC 2026 से सूरत के टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, गुजरात सरकार की पॉलिसी का कमालGujarat Govt: VGRC 2026 से सूरत के टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, गुजरात सरकार की पॉलिसी का कमाल VGRC 2026 to Boost Surat Textile Industry

Read more »

नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए 287 उम्मीदवार, 9 अक्टूबर को होगा ऐलाननोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए 287 उम्मीदवार, 9 अक्टूबर को होगा ऐलान

Read more »

IPL का गणित- बेंगलुरु तीसरी हार के बावजूद नंबर-2 पर: गुजरात पांचवें स्थान पर बरकरार; राजस्थान के पास नंबर-2...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL का गणित- बेंगलुरु तीसरी हार के बावजूद नंबर-2 पर: गुजरात पांचवें स्थान पर बरकरार; राजस्थान के पास नंबर-2...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »