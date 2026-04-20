आईपीएल 2026: मुंबई इंडियंस की शानदार वापसी, तिलक वर्मा के शतक और अश्विनी की गेंदबाजी से गुजरात पस्त

लगातार चार हार के बाद मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हराकर टूर्नामेंट में धमाकेदार वापसी की है। तिलक वर्मा के ऐतिहासिक शतक और अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी मैच का मुख्य केंद्र रहे।

आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने आखिरकार अपनी लय हासिल कर ली है। लगातार चार हार के बाद मिली यह जीत न केवल टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है, बल्कि टूर्नामेंट में उनकी वापसी का संकेत भी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेल रही मुंबई इंडियंस ने इस जीत के साथ अंक तालिका में महत्वपूर्ण सुधार किया है। टीम के अब चार अंक हो गए हैं और वे नेट रन रेट में सुधार करते हुए +0.

067 के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस जीत ने टीम के ड्रेसिंग रूम में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है, क्योंकि टूर्नामेंट के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर जीत की लय बनाए रखना बेहद आवश्यक है। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के लिए यह मुकाबला निराशाजनक रहा और वे छह अंकों के साथ छठे स्थान पर ही बने हुए हैं। मैच का सबसे बड़ा आकर्षण मुंबई इंडियंस के इम्पैक्ट प्लेयर अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी रही। उन्होंने मात्र 24 रन देकर गुजरात के चार प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से मुंबई की तरफ मोड़ दिया। गुजरात की शुरुआत बेहद खराब रही और पारी की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन के शून्य पर आउट होने से टीम दबाव में आ गई। जोस बटलर भी जल्दी आउट हो गए। हालांकि शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर ने छोटी साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों के सामने गुजरात का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। गजनफर और मिचेल सेंटनर की जोड़ी ने भी दो-दो विकेट झटककर गुजरात के मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया। बुमराह और पांड्या की किफायती गेंदबाजी ने गुजरात को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। मुंबई की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत में कगिसो रबाडा की तूफानी गेंदबाजी ने मुंबई को संकट में डाल दिया था। रबाडा ने पावरप्ले के भीतर ही क्विंटन डिकॉक, दानिश मालेवर और सूर्यकुमार यादव को आउट कर मुंबई का शीर्ष क्रम ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने नमन धीर के साथ मिलकर टीम को सहारा दिया। तिलक वर्मा की पारी ऐतिहासिक रही, उन्होंने 45 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। यह मुंबई इंडियंस के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है, जिसकी बराबरी उन्होंने सनथ जयसूर्या के 2008 के रिकॉर्ड से की है। तिलक की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पहली 22 गेंदों पर मात्र 19 रन बनाए थे, लेकिन अंतिम 23 गेंदों में उन्होंने 82 रन कूट दिए। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस अब अंक तालिका में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है और फैंस को आगामी मैचों में भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है





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