आईपीएल 2026 का फाइनल अहमदाबाद में, प्लेऑफ शेड्यूल घोषित

भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्लेऑफ और फाइनल मैचों का शेड्यूल घोषित हो गया है। फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्लेऑफ मुकाबले धर्मशाला, मुल्लांपुर और अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्लेऑफ और फाइनल मैचों का शेड्यूल घोषित हो गया है। इस बार फाइनल मैच 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बजाय चुना गया है। लीग स्टेज के 70 मैचों का आखिरी मैच 24 मई को खेल ा जाएगा, जिसमें 10 टीमों में से केवल 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाएंगी। इस बार प्लेऑफ मुकाबले तीन अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जो कि बीसीसीआई के एक विशेष निर्णय का परिणाम है। क्वालीफायर-1 का मैच 26 मई को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेल ा जाएगा, जबकि एलिमिनेटर मैच 27 मई को मुल्लांपुर के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। क्वालीफायर-2 का मैच 29 मई को उसी स्टेडियम में खेल ा जाएगा। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जहां क्वालीफायर-1 और क्वालीफायर-2 की विजेता टीमें सामने आ जाएंगी। यह अहमदाबाद में लगातार दूसरा फाइनल होगा, क्योंकि पिछले सीजन का फाइनल भी इसी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी छीनी गई थी, क्योंकि स्थानीय संघ और प्रशासन की कुछ आवश्यकताओं के कारण, जो बीसीसीआई के दिशा-निर्देशों के दायरे से बाहर थीं, स्थान को बदल दिया गया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बेंगलुरु को मूल रूप से फाइनल की मेजबानी सौंपी गई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण अहमदाबाद को इस अवसर को दिया गया। इस बार प्लेऑफ मुकाबले धर्मशाला, मुल्लांपुर और अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे, जो कि ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कारणों से किया गया है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले भी कई बड़े मैचों और फाइनल ों की मेजबानी कर चुका है, और यह लगातार दूसरे सीजन में फाइनल की मेजबानी कर रहा है.

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्लेऑफ और फाइनल मैचों का शेड्यूल घोषित हो गया है। इस बार फाइनल मैच 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बजाय चुना गया है। लीग स्टेज के 70 मैचों का आखिरी मैच 24 मई को खेला जाएगा, जिसमें 10 टीमों में से केवल 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाएंगी। इस बार प्लेऑफ मुकाबले तीन अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जो कि बीसीसीआई के एक विशेष निर्णय का परिणाम है। क्वालीफायर-1 का मैच 26 मई को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर मैच 27 मई को मुल्लांपुर के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। क्वालीफायर-2 का मैच 29 मई को उसी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जहां क्वालीफायर-1 और क्वालीफायर-2 की विजेता टीमें सामने आ जाएंगी। यह अहमदाबाद में लगातार दूसरा फाइनल होगा, क्योंकि पिछले सीजन का फाइनल भी इसी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी छीनी गई थी, क्योंकि स्थानीय संघ और प्रशासन की कुछ आवश्यकताओं के कारण, जो बीसीसीआई के दिशा-निर्देशों के दायरे से बाहर थीं, स्थान को बदल दिया गया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बेंगलुरु को मूल रूप से फाइनल की मेजबानी सौंपी गई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण अहमदाबाद को इस अवसर को दिया गया। इस बार प्लेऑफ मुकाबले धर्मशाला, मुल्लांपुर और अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे, जो कि ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कारणों से किया गया है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले भी कई बड़े मैचों और फाइनलों की मेजबानी कर चुका है, और यह लगातार दूसरे सीजन में फाइनल की मेजबानी कर रहा है





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IPL 2026 फाइनल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्लेऑफ

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