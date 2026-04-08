आईपीएल 2026: गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराया, मिलर की चूक बनी हार का कारण

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को एक रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराया। डेविड मिलर की एक चूक गुजरात की जीत का कारण बनी, जबकि केएल राहुल 92 रन बनाकर भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

आईपीएल 2026 में, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अपनी पहली जीत हासिल की। यह मैच बेहद करीबी रहा, जिसमें गुजरात ने एक रन से जीत दर्ज की। मैच का निर्णायक मोड़ 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आया, जब डेविड मिलर ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें शुभमन गिल , वाशिंगटन सुंदर और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारियों का योगदान रहा। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 210 रन बनाए, लेकिन आखिरी गेंद

पर कुलदीप रन आउट हो गए और गुजरात ने मैच जीत लिया।\मैच के दौरान, दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने 92 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वे शतक से चूक गए। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए। आखिरी ओवर में, गुजरात को जीत के लिए दो रन की जरूरत थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की और विपराज निगम ने पहली गेंद पर चौका लगाया। अगली गेंद पर निगम आउट हो गए, जिससे कुलदीप क्रीज पर आए। कुलदीप ने एक रन लेकर स्ट्राइक मिलर को दी। मिलर ने एक छक्का लगाया, जिससे समीकरण बदल गया और अब दो गेंदों में दो रन की जरूरत थी। हालांकि, मिलर ने पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने से इनकार कर दिया, जो कि मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आखिरी गेंद पर, मिलर ने शॉट खेला और रन के लिए दौड़े, लेकिन विकेटकीपर जोस बटलर ने डायरेक्ट हिट करते हुए कुलदीप को रन आउट कर दिया, जिससे गुजरात ने मैच जीत लिया।\इस मैच में, दिल्ली कैपिटल्स ने 211 रनों का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की, लेकिन बीच में विकेट गिरने से दबाव आ गया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुजरात ने शुरुआत में साई सुदर्शन का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन बाद में शुभमन गिल, जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर ने शानदार पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने दो विकेट लिए, जबकि लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिया। गुजरात की तरफ से राशिद खान ने तीन विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ, गुजरात टाइटंस अंक तालिका में अपनी स्थिति में सुधार करने में सफल रहा। इस रोमांचक मैच में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले और आखिरी गेंद तक दर्शकों की सांसें अटकी रहीं





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