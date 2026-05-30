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आईपीएल 2025 फाइनल: आरसीबी बनाम जीटी मैच का सट्टा बाजार का पूर्वानुमान

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आईपीएल 2025 फाइनल: आरसीबी बनाम जीटी मैच का सट्टा बाजार का पूर्वानुमान
आईपीएलफाइनलआरसीबी
📆30-05-2026 06:22:00
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 के फाइनल मैच की भविष्यवाणी फलोदी सट्टा बाजार ने की है। आरसीबी की जीत की संभावना 53% बताई जा रही है।

आईपीएल 2025 का फाइनल मैच रविवार 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( आरसीबी ) और गुजरात टाइटंस ( जीटी ) के बीच खेल ा जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2025 में पहली बार खिताब जीता था, जबकि गुजरात टाइटंस 2022 की चैंपियन है। अब देखना होगा कि कौन सी टीम दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करती है। मैच से पहले क्रिकेट प्रेमियों और सट्टा बाजार ों में उत्साह चरम पर है। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने इस महामुकाबले के नतीजे की भविष्यवाणी की है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार, आरसीबी की जीत की संभावना 53% और जीटी की 47% है। यह आंकड़ा विन प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, जो सट्टेबाजी के रुझानों को दर्शाता है। इसके अलावा, पॉलीमार्केट के अनुसार आरसीबी की जीत की संभावना 52% और जीटी की 48% है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बेंगलुरु की टीम फाइनल में भारी पड़ सकती है। हालांकि, मैच से पहले इन संभावनाओं में बदलाव भी संभव है। सट्टा बाजार के ये अनुमान केवल सट्टेबाजी के रुझानों पर आधारित होते हैं, न कि किसी आधिकारिक गणना पर। इसलिए इन्हें अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। इस सीजन में आरसीबी और जीटी के बीच तीन मैच हो चुके हैं। लीग चरण में दोनों टीमों ने एक-एक जीत दर्ज की थी। पहले मैच में गुजरात ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे मैच में आरसीबी ने बाजी मारी। इसके बाद क्वालीफायर-1 में दोनों टीमों का सामना हुआ, जिसमें आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और सीधे फाइनल में प्रवेश किया। गुजरात टाइटंस ने एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 में जीत हासिल कर फाइनल का टिकट कटाया। दोनों टीमों का फाइनल में पहुंचना उनकी मजबूत टीम भावना और रणनीति को दर्शाता है। आरसीबी की उम्मीदें विराट कोहली, रजत पाटीदार, जैकब डफी, भुवनेश्वर कुमार और टिम डेविड पर टिकी हैं। कोहली इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर अहम खिलाड़ी हैं। गिल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और रबाडा पर्पल कैप के धारक हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार भी विकेटों के मामले में उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। आरसीबी की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में गहराई है, जबकि गुजरात टाइटंस का अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण उन्हें मजबूत बनाता है। देखना होगा कि कौन सी टीम दबाव में बेहतर प्रदर्शन करती है और आईपीएल का खिताब अपने नाम करती है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार आरसीबी का पलड़ा भारी है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। पूरे देश की नजरें इस रोमांचक फाइनल पर टिकी रहेंगी.

आईपीएल 2025 का फाइनल मैच रविवार 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2025 में पहली बार खिताब जीता था, जबकि गुजरात टाइटंस 2022 की चैंपियन है। अब देखना होगा कि कौन सी टीम दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करती है। मैच से पहले क्रिकेट प्रेमियों और सट्टा बाजारों में उत्साह चरम पर है। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने इस महामुकाबले के नतीजे की भविष्यवाणी की है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार, आरसीबी की जीत की संभावना 53% और जीटी की 47% है। यह आंकड़ा विन प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, जो सट्टेबाजी के रुझानों को दर्शाता है। इसके अलावा, पॉलीमार्केट के अनुसार आरसीबी की जीत की संभावना 52% और जीटी की 48% है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बेंगलुरु की टीम फाइनल में भारी पड़ सकती है। हालांकि, मैच से पहले इन संभावनाओं में बदलाव भी संभव है। सट्टा बाजार के ये अनुमान केवल सट्टेबाजी के रुझानों पर आधारित होते हैं, न कि किसी आधिकारिक गणना पर। इसलिए इन्हें अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। इस सीजन में आरसीबी और जीटी के बीच तीन मैच हो चुके हैं। लीग चरण में दोनों टीमों ने एक-एक जीत दर्ज की थी। पहले मैच में गुजरात ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे मैच में आरसीबी ने बाजी मारी। इसके बाद क्वालीफायर-1 में दोनों टीमों का सामना हुआ, जिसमें आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और सीधे फाइनल में प्रवेश किया। गुजरात टाइटंस ने एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 में जीत हासिल कर फाइनल का टिकट कटाया। दोनों टीमों का फाइनल में पहुंचना उनकी मजबूत टीम भावना और रणनीति को दर्शाता है। आरसीबी की उम्मीदें विराट कोहली, रजत पाटीदार, जैकब डफी, भुवनेश्वर कुमार और टिम डेविड पर टिकी हैं। कोहली इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर अहम खिलाड़ी हैं। गिल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और रबाडा पर्पल कैप के धारक हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार भी विकेटों के मामले में उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। आरसीबी की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में गहराई है, जबकि गुजरात टाइटंस का अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण उन्हें मजबूत बनाता है। देखना होगा कि कौन सी टीम दबाव में बेहतर प्रदर्शन करती है और आईपीएल का खिताब अपने नाम करती है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार आरसीबी का पलड़ा भारी है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। पूरे देश की नजरें इस रोमांचक फाइनल पर टिकी रहेंगी

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आईपीएल फाइनल आरसीबी जीटी सट्टा बाजार

 

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