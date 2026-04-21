आईपीएल 2026 और अफगानिस्तान टेस्ट शेड्यूल पर मचा घमासान: गंभीर और गिल के असंतोष से बीसीसीआई बैकफुट पर

आईपीएल 2026 फाइनल और अफगानिस्तान टेस्ट के बीच बहुत कम समय होने के कारण भारतीय कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल नाखुश हैं। बोर्ड सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर युवा खिलाड़ियों को मौका देने की योजना बना रहा है।

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मामला आईपीएल 2026 के समापन और उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान के साथ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के बीच के बेहद कम अंतराल से जुड़ा है। आईपीएल का भव्य फाइनल 31 मई को खेल ा जाना है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की शुरुआत मात्र 6 जून से होनी है। इतने कम समय में खिलाड़ियों के लिए रिकवरी करना और फिर सीधे टेस्ट फॉर्मेट में ढलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, गंभीर और गिल

इस टाइट शेड्यूल को लेकर बीसीसीआई के फैसलों से काफी खफा हैं। दोनों का मानना है कि इस तरह का व्यस्त कार्यक्रम न केवल खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, बल्कि उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। इससे पहले भी गंभीर कई मौकों पर अत्यधिक क्रिकेट के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें और टीम को उसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। बीसीसीआई की चयन समिति, जिसका नेतृत्व अजीत अगरकर कर रहे हैं, अब इस समस्या के समाधान के लिए प्लान-बी पर काम कर रही है। चूँकि इस टेस्ट मैच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक दांव पर नहीं लगे हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट इस बात पर गंभीर है कि सीनियर खिलाड़ियों को बेवजह जोखिम में न डाला जाए। जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को इस मैच से आराम दिए जाने की पूरी संभावना है। एक बीसीसीआई सूत्र ने स्पष्ट किया कि आईपीएल के लंबे सफर के बाद खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे और उसके बाद श्रीलंका व न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए तरोताजा रहना बहुत जरूरी है। सूत्र के मुताबिक, अगर हम अपने स्टार खिलाड़ियों को इस टेस्ट में थका देंगे, तो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में उनके फिट रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट इस समय बोर्ड और टीम प्रबंधन की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। इस विशेष टेस्ट मैच में नए चेहरों को मौका देने की तैयारी जोरों पर है। चयनकर्ताओं की नजर उन खिलाड़ियों पर है जिन्होंने हालिया घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें गुरनूर बरार, मानव सुथार, आकिब नबी और देवदत्त पडिक्कल जैसे होनहार नाम शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का चयन न केवल सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, बल्कि भविष्य की तैयारियों के लिए बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने का भी यह एक बेहतरीन मौका है। कोच और कप्तान का अंतिम फैसला मेडिकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल किया जा सके। अंततः, बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बड़े खिलाड़ी बड़ी सीरीज के लिए सुरक्षित रहें। यह संतुलन बनाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भविष्य में भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत व्यस्त है और लगातार क्रिकेट खेलने से चोटों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस फैसले के जरिए बीसीसीआई युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है, जो भारतीय क्रिकेट के दीर्घकालिक हित में है





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