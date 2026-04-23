आईपीएल 2026: रनों के लिए संघर्ष कर रहे रियान पराग, कप्तानी का दबाव?

आईपीएल 2026 में रियान पराग की खराब फॉर्म और कप्तानी के दबाव को लेकर विश्लेषण। राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन कैसा है और क्या रियान अपनी फॉर्म में लौट पाएंगे?

रियान पराग , जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आईपीएल 2026 में रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है, खासकर तब जब वह राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। इस सीजन में अभी तक उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है, और उनका उच्चतम स्कोर केवल 20 रन रहा है। आमतौर पर मैदान के चारों ओर चौके और छक्के लगाने वाले रियान ने सात मैचों में केवल छह चौके और पांच छक्के ही लगाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हाल ही में खेले गए मैच में भी, उन्होंने 19 गेंदों का सामना करते हुए केवल 20 रन बनाए। यह स्पष्ट है कि वह अपनी स्वाभाविक शैली में बल्लेबाजी करने में संघर्ष कर रहे हैं। रियान पराग इस सीजन में चौथे और पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि, वह उस तरह से खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसा लगता है कि वह पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह रणनीति उनकी बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त नहीं है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि कप्तानी का दबाव भी उनकी बल्लेबाजी पर असर डाल रहा है। एक कप्तान के रूप में, रियान को टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होती है, और यह दबाव उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। उनकी खराब फॉर्म टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के जल्दी आउट होने के बाद, मध्यक्रम में रनों का भार रियान पर ही आता है। वह अभी तक इस जिम्मेदारी को निभाने में सफल नहीं हो पाए हैं। टीम प्रबंधन और प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी फॉर्म में लौटेंगे और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। रियान पराग एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और उनमें टीम को जीत दिलाने की क्षमता है। हालांकि, रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने अब तक खेले गए सात मैचों में से पांच में जीत हासिल की है, और केवल दो मैचों में हार का सामना किया है। रियान ने अपने गेंदबाजों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, और यही टीम की सफलता का एक प्रमुख कारण है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में, राजस्थान के गेंदबाजों ने 160 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। उन्होंने एलएसजी की पूरी टीम को केवल 119 रनों पर सीमित कर दिया। यह गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। रियान पराग की कप्तानी में टीम ने एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण विकसित किया है, जो उन्हें टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। टीम को उम्मीद है कि रियान अपनी बल्लेबाजी में भी सुधार करेंगे, ताकि वे एक संतुलित और मजबूत टीम के रूप में आगे बढ़ सकें। रियान पराग के लिए यह सीजन चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उनके पास अभी भी अपनी फॉर्म में लौटने और टीम को सफलता दिलाने का अवसर है.

रियान पराग, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आईपीएल 2026 में रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है, खासकर तब जब वह राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। इस सीजन में अभी तक उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है, और उनका उच्चतम स्कोर केवल 20 रन रहा है। आमतौर पर मैदान के चारों ओर चौके और छक्के लगाने वाले रियान ने सात मैचों में केवल छह चौके और पांच छक्के ही लगाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हाल ही में खेले गए मैच में भी, उन्होंने 19 गेंदों का सामना करते हुए केवल 20 रन बनाए। यह स्पष्ट है कि वह अपनी स्वाभाविक शैली में बल्लेबाजी करने में संघर्ष कर रहे हैं। रियान पराग इस सीजन में चौथे और पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि, वह उस तरह से खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसा लगता है कि वह पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह रणनीति उनकी बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त नहीं है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि कप्तानी का दबाव भी उनकी बल्लेबाजी पर असर डाल रहा है। एक कप्तान के रूप में, रियान को टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होती है, और यह दबाव उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। उनकी खराब फॉर्म टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के जल्दी आउट होने के बाद, मध्यक्रम में रनों का भार रियान पर ही आता है। वह अभी तक इस जिम्मेदारी को निभाने में सफल नहीं हो पाए हैं। टीम प्रबंधन और प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी फॉर्म में लौटेंगे और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। रियान पराग एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और उनमें टीम को जीत दिलाने की क्षमता है। हालांकि, रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने अब तक खेले गए सात मैचों में से पांच में जीत हासिल की है, और केवल दो मैचों में हार का सामना किया है। रियान ने अपने गेंदबाजों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, और यही टीम की सफलता का एक प्रमुख कारण है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में, राजस्थान के गेंदबाजों ने 160 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। उन्होंने एलएसजी की पूरी टीम को केवल 119 रनों पर सीमित कर दिया। यह गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। रियान पराग की कप्तानी में टीम ने एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण विकसित किया है, जो उन्हें टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। टीम को उम्मीद है कि रियान अपनी बल्लेबाजी में भी सुधार करेंगे, ताकि वे एक संतुलित और मजबूत टीम के रूप में आगे बढ़ सकें। रियान पराग के लिए यह सीजन चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उनके पास अभी भी अपनी फॉर्म में लौटने और टीम को सफलता दिलाने का अवसर है





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