आईपीएल 2026 फाइनल: आरसीबी के सिर पर क्वालिफायर-1 विजेताओं का रिकॉर्ड, गुजरात को चुनौती

आरसीबी और गुजरात टाइटन्स के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल आज खेला जाएगा। 2018 से क्वालिफायर-1 जीतने वाली टीम ने फाइनल भी जीता है। आरसीबी ने इस बार क्वालिफायर-1 में जीत दर्ज की थी।

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी 31 मई को गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल ा जाएगा। दोनों टीमें दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। फाइनल से पहले एक दिलचस्प रिकॉर्ड आरसीबी के पक्ष में खड़ा है। 2018 के बाद से आईपीएल में क्वालिफायर-1 जीतने वाली हर टीम ने फाइनल भी अपने नाम किया है। इस बार आरसीबी ने क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटन्स को एकतरफा अंदाज में हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या शुभमन गिल की गुजरात टाइटन्स इस ट्रेंड को तोड़कर दूसरी बार चैम्पियन बनेगी?

आरसीबी ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन किया है। विराट कोहली ने एक बार फिर 600 से अधिक रन बनाए हैं। 2024 से अब तक उनके बल्ले से लगभग 2000 रन निकल चुके हैं। देवदत्त पडिक्कल ने भी बिना ज्यादा सुर्खियां बटोरे शानदार प्रदर्शन किया है। टीम के मिडिल ऑर्डर में टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जो किसी भी स्कोर का पीछा करने में सक्षम हैं। वहीं गुजरात टाइटन्स के पास कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। रबाडा इस सीजन 28 विकेट लेकर शानदार फॉर्म में हैं और 30 विकेट के आंकड़े से सिर्फ दो कदम दूर हैं। अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो अलग-अलग टीमों के लिए दो अलग-अलग सीजन में 30 से अधिक विकेट लेने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो जाएंगे। दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार के भी 26 विकेट हैं। बल्लेबाजी में गुजरात का टॉप ऑर्डर शुभमन गिल और जोस बटलर की मौजूदगी से मजबूत है। मिडिल ऑर्डर में राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर और निशांत सिंधु टीम की उम्मीदें हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का घरेलू मैदान है और टीम यहां लगातार चार मैच जीत चुकी है, जिसमें आरसीबी के खिलाफ जीत भी शामिल है। वहीं मिक्स्ड-सॉइल पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में मुकाबले का नतीजा शुरुआती छह ओवरों में ही तय हो सकता है। दोनों टीमों ने इस सीजन 700 से अधिक रन बनाए हैं और उनकी बल्लेबाजी रन बनाने की मशीन की तरह प्रदर्शन कर रही है। आईपीएल इतिहास में केवल दो टीमें ही अपने खिताब का सफल बचाव कर पाई हैं - मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। अब रजत पाटीदार की आरसीबी के पास इस खास क्लब में शामिल होने का मौका है। क्या आरसीबी क्वालिफायर-1 विजेताओं की सुनहरी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लगातार दूसरा खिताब अपने नाम करेगी, या फिर शुभमन गिल की गुजरात टाइटन्स अपने घरेलू मैदान पर इतिहास को झुकाने में कामयाब होगी?

यह फैसला मैदान पर होगा। पिछले प्लेऑफ फॉर्मेट में क्वालिफायर-1 जीतने वाली टीम ने बढ़त का पूरा फायदा उठाया है। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी क्वालिफायर-1 जीतकर फाइनल अपने नाम किया था। अब देखना होगा कि आरसीबी इस परंपरा को कायम रखती है या गुजरात इसे तोड़ती है





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आईपीएल आरसीबी गुजरात टाइटन्स फाइनल रिकॉर्ड

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