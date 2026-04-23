आईपीएल 2024: कप्तानों का प्रदर्शन - कुछ जूझ रहे, कुछ चमक रहे

आईपीएल 2024 में कप्तानों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। कुछ कप्तान बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ शानदार फॉर्म में हैं और अपनी टीमों को जीत दिला रहे हैं। इस लेख में, हम विभिन्न टीमों के कप्तानों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं।

आईपीएल 2024 का रोमांच जारी है, और अब तक 32 मुकाबले खेल े जा चुके हैं। इस सीजन में कई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी बल्ले से तो कभी गेंद से मैच का रुख बदल रहे हैं। एक विशेष बात यह है कि इस बार सभी टीमों की कप्तानी भारतीय खिलाड़ियों के हाथों में है। हालांकि, कप्तानी का दबाव कई खिलाड़ियों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि अधिकांश कप्तान अब तक बल्ले से प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या , जिनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का व्यापक अनुभव है, टीम से बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने पांच मैचों में केवल 96 रन बनाए हैं, जिसकी औसत 24 है, और गेंदबाजी में भी केवल तीन विकेट ही हासिल कर पाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ भी संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने छह मैचों में 13.

67 की औसत से सिर्फ 82 रन बनाए हैं। टीम उनसे एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद करती है, लेकिन वे अभी तक अपनी लय नहीं ढूंढ पाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, भी बल्ले से खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सात मैचों में 24.50 की औसत से 147 रन बनाए हैं, जो उनकी क्षमता को देखते हुए कम है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे का बल्ला भी शांत रहा है, उन्होंने सात मैचों में 25.33 की औसत से 152 रन बनाए हैं, और बड़ी पारी खेलने में असफल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग, जिन्हें संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने के बाद कप्तानी मिली है, भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआती सात मैचों में 13.50 की औसत से केवल 81 रन बनाए हैं, जबकि पिछले सीजन में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, उन्होंने छह मैचों में 7.75 की औसत से केवल 31 रन बनाए हैं, हालांकि उन्होंने गेंदबाजी में छह विकेट लिए हैं, लेकिन टीम को उनसे बल्लेबाजी में अधिक योगदान की उम्मीद है। हालांकि, कुछ कप्तानों ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर इस सूची में सबसे आगे हैं, उन्होंने छह मैचों में 52 की औसत से 208 रन बनाए हैं और लगातार टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार भी शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने छह मैचों में 46 की औसत से 230 रन बनाए हैं और विराट कोहली के बाद टीम के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन, जो पैट कमिंस की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे हैं, ने भी पीछे नहीं रहे हैं, उन्होंने सात मैचों में 34 की औसत से 238 रन जोड़े हैं और टीम की बल्लेबाजी को मजबूत किया है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी बेहतरीन फॉर्म में हैं, उन्होंने पांच मैचों में 53 की औसत से 265 रन बनाए हैं और अपनी टीम के सबसे सफल बल्लेबाज बने हुए हैं। इस प्रकार, कुछ कप्तानों ने जिम्मेदारी के साथ शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य अभी भी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म की तलाश में हैं। आईपीएल 2024 में रोमांच बढ़ता जा रहा है, और आने वाले मैचों में और भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं





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