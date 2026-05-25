आईवीएफ तकनीक के आड़ में फैला फर्टिलिटी रैकेट: महिलाओं से बार-बार अंडा निकालने का बड़ा घोटाला उजागर

गुजरगांव में अनपंजीकृत IVF सेंटर पर छापेमारी में 84 भ्रूण और विदेशी शुक्राणु बरामद हुए, जिससे पता चला कि एक राष्ट्रीय स्तर का फर्टिलिटी रैकेट आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शोषित कर रहा था।

भारत में आईवीएफ (इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट) तकनीक ने लाखों परिवारों को नई जिंदगी की आशा दी है, परन्तु हाल ही में एक भयावह फर्टिलिटी रैकेट का पर्दाफाश हो गया है जो इस तकनीक का दुरुपयोग कर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शोषित कर रहा था। जांच में सामने आया कि एक संगठित नेटवर्क ने महिला रोगियों से लगातार अंडे निकालकर, बिना किसी वैध पंजीकरण के, अवैध सरोगेसी और भ्रूण तस्करी का कारोबार किया। इस नेटवर्क ने ग़ुजरगांव के एक अनपंजीकृत केंद्र से 84 भ्रूण और 68 विदेशी नागरिकों के शुक्राणु नमूने बरामद किए। महिला रोगी को बार-बार विभिन्न आईवीएफ केंद्रों में भेजा जाता था, जबकि नियमों के अनुसार एक महिला सिर्फ एक बार ही अंडा दान कर सकती है। यह अनैतिक प्रथा न केवल महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी, बल्कि उनके जीवन को एक व्यापारिक वस्तु में बदल रही थी। महाराष्ट्र पुलिस ने पुष्टि की कि यह सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि मुंबई, ठाणे, पुणे, बारामती और नासिक तक फैल गया एक राष्ट्रीय स्तर का जाल है। इस जाल में 30 से अधिक डॉक्टरों और कई फर्टिलिटी क्लीनिकों के नाम शामिल हैं। कई मामलों में महिलाओं को बिना उचित चिकित्सा निगरानी के हार्मोन इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जो अक्सर एजेंटों के घरों में ही लगाया जाता था। गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 इलाके में छापेमारी के दौरान पता चला कि उन केंद्रों पर लाखों रुपये की फीस लेकर IVF, IUI और एग डोनेशन की प्रक्रियाएं चुपके से चल रही थीं। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में नर्स पर भी बच्चों की तस्करी में भागीदारी का संदेह है, तथा कम से कम 20 बच्चों को राज्य-सीमा पार तस्करी के जरिए बेचा गया, जहाँ उनके रंग और लिंग के आधार पर कीमत तय की जाती थी। भारत में एग डोनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, 2021 द्वारा नियमन किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दाता महिला की आयु 23 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और केवल एक बार ही अंडा दान कर सकती है। इस मामले में इन नियमों की कड़ी उल्लंघन हुई है। पुलिस ने अब चार डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है और अन्य संलिप्त चिकित्सकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की घोषणा की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच में यह भी पता चला है कि कई महिलाएँ पहले क्लिनिकल ट्रायल के रूप में भाग ले रही थीं, फिर उन्हें धीरे-धीरे इस बेतहाशा रैकेट में धकेल दिया गया। यह घोटाला महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मानवीय गरिमा के उल्लंघन को उजागर करता है, जिससे आईवीएफ प्रणाली में कड़े नियमन और निगरानी की आवश्यकता दोबारा सामने आई है.

भारत में आईवीएफ (इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट) तकनीक ने लाखों परिवारों को नई जिंदगी की आशा दी है, परन्तु हाल ही में एक भयावह फर्टिलिटी रैकेट का पर्दाफाश हो गया है जो इस तकनीक का दुरुपयोग कर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शोषित कर रहा था। जांच में सामने आया कि एक संगठित नेटवर्क ने महिला रोगियों से लगातार अंडे निकालकर, बिना किसी वैध पंजीकरण के, अवैध सरोगेसी और भ्रूण तस्करी का कारोबार किया। इस नेटवर्क ने ग़ुजरगांव के एक अनपंजीकृत केंद्र से 84 भ्रूण और 68 विदेशी नागरिकों के शुक्राणु नमूने बरामद किए। महिला रोगी को बार-बार विभिन्न आईवीएफ केंद्रों में भेजा जाता था, जबकि नियमों के अनुसार एक महिला सिर्फ एक बार ही अंडा दान कर सकती है। यह अनैतिक प्रथा न केवल महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी, बल्कि उनके जीवन को एक व्यापारिक वस्तु में बदल रही थी। महाराष्ट्र पुलिस ने पुष्टि की कि यह सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि मुंबई, ठाणे, पुणे, बारामती और नासिक तक फैल गया एक राष्ट्रीय स्तर का जाल है। इस जाल में 30 से अधिक डॉक्टरों और कई फर्टिलिटी क्लीनिकों के नाम शामिल हैं। कई मामलों में महिलाओं को बिना उचित चिकित्सा निगरानी के हार्मोन इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जो अक्सर एजेंटों के घरों में ही लगाया जाता था। गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 इलाके में छापेमारी के दौरान पता चला कि उन केंद्रों पर लाखों रुपये की फीस लेकर IVF, IUI और एग डोनेशन की प्रक्रियाएं चुपके से चल रही थीं। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में नर्स पर भी बच्चों की तस्करी में भागीदारी का संदेह है, तथा कम से कम 20 बच्चों को राज्य-सीमा पार तस्करी के जरिए बेचा गया, जहाँ उनके रंग और लिंग के आधार पर कीमत तय की जाती थी। भारत में एग डोनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, 2021 द्वारा नियमन किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दाता महिला की आयु 23 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और केवल एक बार ही अंडा दान कर सकती है। इस मामले में इन नियमों की कड़ी उल्लंघन हुई है। पुलिस ने अब चार डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है और अन्य संलिप्त चिकित्सकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की घोषणा की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच में यह भी पता चला है कि कई महिलाएँ पहले क्लिनिकल ट्रायल के रूप में भाग ले रही थीं, फिर उन्हें धीरे-धीरे इस बेतहाशा रैकेट में धकेल दिया गया। यह घोटाला महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मानवीय गरिमा के उल्लंघन को उजागर करता है, जिससे आईवीएफ प्रणाली में कड़े नियमन और निगरानी की आवश्यकता दोबारा सामने आई है





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