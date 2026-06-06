आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप 5 बल्लेबाज

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले हम आपको भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अमिता शर्मा और ऋचा घोष इस सूची में शामिल हैं।

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज ों की पहचान करते हुए हरमनप्रीत कौर शीर्ष पर हैं। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले यह जानकारी विशेष रूप से उपयोगी है। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में कुल 19 छक्के लगाए हैं, जो भारत के लिए सबसे अधिक हैं और दुनिया की दूसरी सफल बल्लेबाज है। उन्होंने 39 मैचों की 33 पारियों में 726 रन बनाए हैं। दूसरी स्थान पर स्मृति मंधाना हैं, जिन्होंने 11 छक्के लगाए हैं और 25 मैचों में 524 रन सर्जे हैं, साथ ही 4 अर्धशतक प्राप्त किए। तीसरी श्रेणी में विस्फोटक सलामी शेफाली वर्मा हैं, जिन्होंने 10 छक्के और 14 मैचों में 362 रन बनाए हैं। चौथी स्थान पर अमिता शर्मा हैं, जिन्होंने 3 छक्के और 12 मैचों में 100 रन बनाए हैं। पांचवीं प大神州म ItemNotFoundExceptione अमिता शर्मा और ऋचा घोष के बीच कुछ हद तक संघर्ष है, लेकिन ऋचा के प sirf 2 छक्के हैं जबकि उन्होंने 11 मैचों में 187 रन बनाए हैं। यह सūChanector जानकारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के बल्लेबाज ों के प्रदर्शन का आंकलन करने में मददगार होगी। ©खिलाड़ियों के पास मौका है कि वे अपने रिकॉर्ड को आगे बढ़ा सकें। मैदान में कई ही खिलाड़ी इस बार अपनी प्रदर्शन से सबसे अधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनने का आकांक्षा रखते हैं। 2026 की टीम में हरमनप्रीत कौर , स्मृति मंधाना , शेफाली वर्मा , अमिता शर्मा और ऋचा घोष शामिल हैं। इन सभी की विशिष्ट शैली और अनुभव टीम इंडिया को विजेता बनाने में मदद कर सकते हैं। टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। इंग्लैंड और वेल्स मेजबान हैं और 12 टीमें 7 स्थानों पर 33 मैच खेलेंगी। अंत में विजेता टीम को त्रासदी मिलेगी। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत सकेगी। यह सूचना फैंस के लिए और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की पहचान करते हुए हरमनप्रीत कौर शीर्ष पर हैं। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले यह जानकारी विशेष रूप से उपयोगी है। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में कुल 19 छक्के लगाए हैं, जो भारत के लिए सबसे अधिक हैं और दुनिया की दूसरी सफल बल्लेबाज है। उन्होंने 39 मैचों की 33 पारियों में 726 रन बनाए हैं। दूसरी स्थान पर स्मृति मंधाना हैं, जिन्होंने 11 छक्के लगाए हैं और 25 मैचों में 524 रन सर्जे हैं, साथ ही 4 अर्धशतक प्राप्त किए। तीसरी श्रेणी में विस्फोटक सलामी शेफाली वर्मा हैं, जिन्होंने 10 छक्के और 14 मैचों में 362 रन बनाए हैं। चौथी स्थान पर अमिता शर्मा हैं, जिन्होंने 3 छक्के और 12 मैचों में 100 रन बनाए हैं। पांचवीं प大神州म ItemNotFoundExceptione अमिता शर्मा और ऋचा घोष के बीच कुछ हद तक संघर्ष है, लेकिन ऋचा के प sirf 2 छक्के हैं जबकि उन्होंने 11 मैचों में 187 रन बनाए हैं। यह सūChanector जानकारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों के प्रदर्शन का आंकलन करने में मददगार होगी। ©खिलाड़ियों के पास मौका है कि वे अपने रिकॉर्ड को आगे बढ़ा सकें। मैदान में कई ही खिलाड़ी इस बार अपनी प्रदर्शन से सबसे अधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनने का आकांक्षा रखते हैं। 2026 की टीम में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अमिता शर्मा और ऋचा घोष शामिल हैं। इन सभी की विशिष्ट शैली और अनुभव टीम इंडिया को विजेता बनाने में मदद कर सकते हैं। टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। इंग्लैंड और वेल्स मेजबान हैं और 12 टीमें 7 स्थानों पर 33 मैच खेलेंगी। अंत में विजेता टीम को त्रासदी मिलेगी। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत सकेगी। यह सूचना फैंस के लिए और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है





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