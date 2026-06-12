आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका का पहला मैच आज

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जिसका आयोजन बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर किया जाएगा, और इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

आज से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच खेला जाएगा. इस मैच का आयोजन बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर किया जाएगा.

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट और श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापट्टू इस मैच में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगी. इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 2 पर देख सकते हैं, इसके अलावा आप जियोहॉटस्टार पर भी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, जिसके लिए आपको जियोहॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर जाना होगा.

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच इस मैच में इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं, और इंग्लैंड ने 10 मैच श्रीलंका से जीते हैं, जबकि श्रीलंका को सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत मिली है. इस मैच में इंग्लैंड की ओर से कप्तान नैट साइवर-ब्रंट और एलिस कैप्सी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगी, वहीं गेंदबाजी में चार्ली डीन और सोफी एक्लेस्टोन अपनी स्पिन से श्रीलंका को धूल चटाएंगी, और लॉरेन बेल अपने पेस के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं.

श्रीलंका की ओर से इस मैच में चमारी अथापट्टू सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी, और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, उनके अलावा बल्लेबाजी में हसिनी परेरा और हर्षिता समरविक्रमा से भी उम्मीदें होंगी, वहीं बॉलिंग में मल्की मदारा और सुगंधिका कुमारी पर नजरें होंगी





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