आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन खेले गए तीन मैचों में स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की। कैथरीन ब्राइस, जॉर्जिया वेयरहम और शेमाइन कैम्पबेले जैसे खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा। आज बांग्लादेश-नीदरलैंड और भारत-पाकिस्तान के मैच होने वाले हैं।

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन तीन मैचों में क्रिकेट का नया उजाफला हुआ। स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल की और खिलाड़ियों ने शानदार क्रिकेट दिखाया। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ एक बहुत ही रोमांचक मैच जीता, जहाँ कैथरीन ब्राइस ने 60 रनों की पारी लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पद संभाला। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को सीमित कर दिया और जॉर्जिया वेयरहम की कार्यक्षमता ने टीम को जीत दिलाई। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौपट मारी, जहाँ हेली मैथ्यूज की 48 और शेमाइन कैम्पबेले की 90 रनों की पारी ने दर्शकों को माता दिया। आज तीसरे दिन पर बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच पहला मैच कhelा जाएगा और उसके बाद दिखाई देगी भारत-पाकिस्तान की दीवानगी भरी टक्कर, जो क्रिकेट दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण पल होगा। पूरी तरह से नई द RadiantEnergied शहर में धumann के लिए प्रमुख फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में शीर्ष क Kerala यम धर्म में नई नई अवधारणाएं उभरी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल फिल्म नगरी के रूप में भारत के शहर की सरकार ने इस मेले की शुरुआत की। इस अवसर पर सरकार ने आयोजन किया आर्टिफिशियल इंटेलेजेंस विकास फोरम, जिसमें शीर्ष नियमनाओं ने അവകाश दिया। हमेशा से ही तकनीकी क्षेत्र में दिखने वाला शहर अब फिल्म उद्योग में भी आगे बढ़ रहा है। इस मेले में 150 से अधिक फिल्मों को शामिल किया गया है। इस बार मेले की अलग खूबी यह है कि आधिकारिक रूप से चुना गया शीर्ष क的重要性 दिखाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन किया.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन तीन मैचों में क्रिकेट का नया उजाफला हुआ। स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल की और खिलाड़ियों ने शानदार क्रिकेट दिखाया। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ एक बहुत ही रोमांचक मैच जीता, जहाँ कैथरीन ब्राइस ने 60 रनों की पारी लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पद संभाला। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को सीमित कर दिया और जॉर्जिया वेयरहम की कार्यक्षमता ने टीम को जीत दिलाई। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौपट मारी, जहाँ हेली मैथ्यूज की 48 और शेमाइन कैम्पबेले की 90 रनों की पारी ने दर्शकों को माता दिया। आज तीसरे दिन पर बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच पहला मैच कhelा जाएगा और उसके बाद दिखाई देगी भारत-पाकिस्तान की दीवानगी भरी टक्कर, जो क्रिकेट दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण पल होगा। पूरी तरह से नई द RadiantEnergied शहर में धumann के लिए प्रमुख फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में शीर्ष क Kerala यम धर्म में नई नई अवधारणाएं उभरी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल फिल्म नगरी के रूप में भारत के शहर की सरकार ने इस मेले की शुरुआत की। इस अवसर पर सरकार ने आयोजन किया आर्टिफिशियल इंटेलेजेंस विकास फोरम, जिसमें शीर्ष नियमनाओं ने അവകाश दिया। हमेशा से ही तकनीकी क्षेत्र में दिखने वाला शहर अब फिल्म उद्योग में भी आगे बढ़ रहा है। इस मेले में 150 से अधिक फिल्मों को शामिल किया गया है। इस बार मेले की अलग खूबी यह है कि आधिकारिक रूप से चुना गया शीर्ष क的重要性 दिखाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन किया





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