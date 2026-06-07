आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा छक्के

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर (19 छक्के) हैं। दूसरी स्थान पर स्मृति मंधाना (11 छक्के) हैं, तीसरी श hepar वर्मा (10 छक्के), चौथी अमिता शर्मा (3 छक्के) और पांचवीं ऋचा घोष (2 छक्के) हैं। यह सूची टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारतीय बल्लेबाजों की उपलब्धियों को दर्शाती है।

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाज ों द्वारा लगाए गए छक्कों का विश्लेषण प्रस्तुत है.

इस टूर्नमेंट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्होंने कुल 19 छक्के स्कोर किए। दूसरी स्थान पर स्मृति मंधाना हैं, जिन्होंने 11 छक्के लगाए। तीसरी श्रेणी में शेफाली वर्मा 10 छक्कों के साथ आईं। चौथी और पांचवीं स्थान क्रमशः अमिता शर्मा (3 छक्के) और ऋचा घोष (2 छक्के) की है। यह डेटा आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय बल्लेबाजों की सफलता को दर्शाता है। हरमनप्रीत कौर की असाधारण शक्तियाँ उन्हें टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती हैं और उनके 19 छक्के प्रतिभा का संकेत हैं। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा भी अपने-अपने कार्यक्रमों में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे भारत की नेतृत्व क्षमता स्पष्ट होती है। अमिता शर्मा और ऋचा घोष भी अपने योगदान से टीम को सशक्त बनाते हैं। सभी खिलाड़ियों का समग्र प्रदर्शन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गहराई और बौद्धिक क्षमता को उजागर करता है। इस प्रकार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और छक्कों की संख्या में अग्रणी स्थिति हासिल की है





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