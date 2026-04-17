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आईसीसी महिला टी20 चैलेंज ट्रॉफी का शेड्यूल जारी, रवांडा में होगा पहली बार आयोजन

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आईसीसी महिला टी20 चैलेंज ट्रॉफी का शेड्यूल जारी, रवांडा में होगा पहली बार आयोजन
महिला टी20 चैलेंज ट्रॉफीआईसीसीरवांडा
📆17-04-2026 10:54:00
📰Dainik Jagran
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने रवांडा में पहली बार आयोजित होने वाली महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 19 अप्रैल से 2 मई तक किगाली में खेला जाएगा, जिसमें पांच एसोसिएट टीमें भाग लेंगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने रवांडा में पहली बार आयोजित होने वाली महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह महत्वपूर्ण टूर्नामेंट 19 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा और इसका आयोजन किगाली शहर में होगा। इस पांच टीमों की प्रतियोगिता के पहले दिन, मेजबान रवांडा का सामना इटली से होगा, वहीं नेपाल अपनी चुनौती अमेरिका के खिलाफ पेश करेगा। यह टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रिकेट से जुड़ी

एसोसिएट मेंबर टीमों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना है। यह आयोजन इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका पहला संस्करण पिछले साल नवंबर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस नई प्रतियोगिता में आईसीसी के पांचों क्षेत्रों की उन शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों को शामिल किया गया है जो इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए सीधे क्वालीफाई करने में असफल रही थीं। इस बार की सभी पांचों प्रतिभागी टीमों ने 2025 क्षेत्रीय महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की की है। डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेले जाने वाले इस रोमांचक टूर्नामेंट का समापन 2 मई को होगा। यह आयोजन महिला टी20 विश्व कप के बढ़ते विस्तार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, 2026 तक विश्व कप में 12 टीमों को शामिल किया जाना है, और भविष्य में 2030 तक इस संख्या को 16 टीमों तक बढ़ाने की योजना है। नेपाल और अमेरिका को इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। दोनों टीमों ने इस साल की शुरुआत में हुए नवीनतम ग्लोबल क्वालीफायर में भाग लेकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में 21वें स्थान पर मौजूद नेपाल, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सबसे उच्च रैंकिंग वाली टीम है। वहीं, वर्तमान में 30वें स्थान पर काबिज वानुअतु ने पिछले साल फिजी में आयोजित ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर में असाधारण प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह सुरक्षित की थी, जिसमें उन्होंने 20वें स्थान पर रही इंडोनेशिया की टीम को मात दी थी। टूर्नामेंट का विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार है: 18 अप्रैल: रवांडा बनाम इटली, नेपाल बनाम अमेरिका 19 अप्रैल: रवांडा बनाम वानुअतु, इटली बनाम नेपाल 21 अप्रैल: रवांडा बनाम अमेरिका, वानुअतु बनाम इटली 22 अप्रैल: रवांडा बनाम नेपाल, अमेरिका बनाम वानुअतु 24 अप्रैल: नेपाल बनाम वानुअतु, इटली बनाम अमेरिका 26 अप्रैल: रवांडा बनाम वानुअतु, अमेरिका बनाम नेपाल 27 अप्रैल: रवांडा बनाम इटली, अमेरिका बनाम वानुअतु 28 अप्रैल: रवांडा बनाम नेपाल, इटली बनाम वानुअतु 3 मई: इटली बनाम अमेरिका, नेपाल बनाम वानुअतु 1 मई: रवांडा बनाम अमेरिका, इटली बनाम नेपाल यह भी पढ़ें- 15 साल में पहली बार इस देश के दौरे पर वनडे सीरीज खेलने जाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, फैंस का इंतजार भी होगा खत्म। यह भी पढ़ें- विनोद कांबली के बारे में उड़ी अफवाह, सुनकर तिलमिला गईं पत्नी; झूठ फैलाने वालों की लगाई लताड़

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