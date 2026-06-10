आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: हैरी ब्रूक ने जो रूट को पछाड़कर बनाया नंबर-1 बल्लेबाज

आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. इंग्लैंड के उपकप्तान हैरी ब्रूक ने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट के नंबर-1 बल्लेबाज का ताज अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में ब्रूक ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया, जबकि दूसरी पारी में खाता नहीं खोल सके. इसके बावजूद उन्हें फायदा मिला और उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी जो रूट को पीछे छोड़ दिया.

आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. इंग्लैंड के उपकप्तान हैरी ब्रूक ने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट के नंबर-1 बल्लेबाज का ताज अपने नाम कर लिया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में ब्रूक ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया, जबकि दूसरी पारी में खाता नहीं खोल सके. इसके बावजूद उन्हें फायदा मिला और उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी जो रूट को पीछे छोड़ दिया. रूट के लिए यह मुकाबला बेहद खराब रहा. उन्होंने दोनों पारियों में क्रमशः 1 और 8 रन बनाए, जिसके चलते वह दो स्थान फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए.

रूट के नीचे आने का फायदा ऑस्ट्रेलिया केन्यूजीलैंड के कई बल्लेबाजों को भी नुकसान हुआ है. केन विलियमसन एक स्थान फिसलकर छठे नंबर पर पहुंच गए, जबकि उनकी जगह श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस ने पांचवां स्थान हासिल कर लिया. रचिन रवींद्र चार स्थान नीचे खिसककर 13वें और डेरिल मिचेल आठ स्थान गिरकर 22वें नंबर पर पहुंच गए. और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से जुड़ी रही.

अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए एकमात्र टेस्ट में गिल ने शानदार 126 रन बनाए, जिसका उन्हें सीधा फायदा मिला. वह दो स्थान की छलांग लगाकर आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं 81 रन की पारी खेलने वाले पंत एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर पहुंच गए. क्रिकेट के नियमों में बदलाव...

पिंक बॉल ट्रायल मंजूर, विमेंस क्रिकेट को नया मंच क्रिकेट के नियमों में होने जा रहे बड़े फेरबदल, टेस्ट मैच पर पड़ेगा सीधा असर बल्लेबाजों में सबसे बड़ी छलांग न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लगाई. लॉर्ड्स टेस्ट में 34 और 44 रन की उपयोगी पारियां खेलने के बाद वह 15 स्थान ऊपर चढ़कर 40वें नंबर पर पहुंच गए. गेंदबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को चोट का खामियाजा भुगतना पड़ा.

लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान चोटिल होने के कारण वह तीन स्थान नीचे खिसककर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं. हेनरी के नीचे आने से साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन चौथे, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड पांचवें और पाकिस्तान के नोमान अली छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में पांच विकेट झटककर सात स्थान की छलांग लगाई और पहली बार टॉप-10 में जगह बनाई.

हालांकि नाइटक्लब विवाद और कर्फ्यू उल्लंघन के कारण उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. ऐसे में 17 जून से केनिंग्टन ओवल में शुरू होने वाले अगले टेस्ट में उनकी उपलब्धता पर सवाल बना हुआ है. इंग्लैंड के एक अन्य तेज गेंदबाज जोश टंग ने भी पांच विकेट लेकर तीन स्थान की बढ़त हासिल की और अब वह 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं. गेंदबाजों की सूची में भारत के स्टार तेज गेंदबाज अब भी नंबर-1 पर कायम हैं.

उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क दूसरे और कप्तान पैट कमिंस तीसरे स्थान पर बने हुए हैं





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