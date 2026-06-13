आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का फॉर्मेट क्या है? आइए इस फॉर्मेट के साथ-साथ सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों के बारे में भी जानते हैं.

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का फॉर्मेट क्या है? आइए इस फॉर्मेट के साथ-साथ सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण ों के बारे में भी जानते हैं.

आईसीसी महिला विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून से हो चुकी है. इस टूर्नामेंट का आगाज धमाकेदार रहा है. इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड की टीम ने 219 रनों का विशाल स्कोर श्रीलंका के सामने खड़ा कर दिया. श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और मात्र 132 रनों पर ढेर हो गई.

उसके साथ ही इंग्लैंड ने अपने ही घर में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला 87 रनों से जीता लिया. आज यानी 13 जून (शनिवार) को आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले खेले जाने हैं. आज के दिन 2 बड़े मुकाबले भी खेले जाएंगे, जिन पर फैंस की नजरें होने वाली हैं. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच पर सभी की नजरें होंगी.

वहीं न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के मुकाबले को भी फैंस देखना चाहेंगे. वहीं आज के दिन के पहले मैच में आयरलैंड और स्कॉटलैंड की महिला टीमों के बीच टक्कर होगी. आज होने वाले इन 3 मुकाबलों का विजेता कौन होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन इन मैच के सभी नतीजों का परिणाम सेमीफाइनल में पहुंचने की राह तय करेगा.

इन मुकाबलों से पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या है. ये टूर्नामेंट किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है और सभी टीमें सेमीफाइनल में जगह किस प्रकार बना सकती हैं, इस बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप राउंड-रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है.

इस बार रॉबिन राउंड के फॉर्मेट में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनको 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की बाकी 5 टीमों के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी. इस फॉर्मेट में जीत पर 2 अंक मिलेंगे. वहीं टाई/नो रिजल्ट पर 1 अंक टीमों को दिया जाएगा.

इस राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक ग्रुप की सभी टीमों के एक दूसरे के साथ मैच खेलना पड़ता है. इसके बाद दोनों ग्रुपों से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल 1 में ग्रुप A की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप B की दूसरे नंबर की टीम से खेलेगी. वहीं सेमीफाइनल 2 में ग्रुप B की नंबर-1 टीम बनाम ग्रुप A की नंबर 2 टीम के साथ खेलेगी.

इन दोनों सेमीफाइनल को जीनते वाली टीमों के बीच आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 5 जुलाई को लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर होगा. फाइनल जीतने वाली टीम विश्व विजेता बन जाएगा. हालांकि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 को टी20 फॉर्मेट में कराया जा रहा है. ऐसे में अगर कोई भी मैच टाई हुआ तो उसका फैसला एक सुपर ओवर से होगा.

अगर सुपर ओवर भी टाई होता है, तो एक और सुपर ओवर खेला जाएगा और इसी तरह आगे भी होता रहेगा, जब तक मैच का नतीजा नहीं निकल आता है. हालांकि बारिश होने की स्थिम में मैच अगर रद्द कर दिया गया तो मैच को नो रिजल्ट की कैटगरी में डालकर दोनों टीमों के 1-1 अंक दे दिया जाएगा. राउंड-रॉबिन फॉर्मेट टूर्नामेंट में खेलने वाली हर टीम को एक दूसरे के खिलाफ खेलने का मौका देता है.

इस फॉर्मेट के अनुसार कम से कम हर टीम अपने ग्रुप की सभी अन्य टीमों के खिलाफ एक बार खेलती है. इसके बाद सभी टीमों को जीत, हार और टाई/ड्रॉ के आधार पर दिए जाते हैं. इसके आधार पर प्वाइंट्स टेबल बनाती है और फिर टीमों को ऊपर से लेकर नीचे तक रैंक किया जाता है. मान लीजिए अगर किसी ग्रुप में पांच टीमों को रखा गया है तो हर टीम बाकी 4 टीमों के साथ मैच खेलने होंगे.

उसके बाद अंत में अंक तालिका में जो टॉप पर रहेगी वो आगे जाएगी और सबसे नीचे रहने वाली टीम बाहर हो जाएगी. इस फॉर्मेट में जरिए हर टीम को सभी के साथ खेलने का मौका मिलता है. ऐसे में हर टीम मजबूत और कमजोर टीमों के साथ मुकाबला खेलती है. ऐसे में उसे हर वो मौका मिलता है, जब वो अपना प्रदर्शन सही कर मैच जीत सके और ग्रुप में टॉप पर जगह बना सके.

राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में टीम को केवल एक हार के कारण बाहर नहीं किया जाता. इस फॉर्मेट में उसके पूरे प्रदर्शन को देखा जाता है. इसेक बाद उसकी स्थिति प्वाइंट्स टेबल में तय होती है. जीत, हार टाई/नो रिजल्ट के साथ-साथ टीम की नेट रन रेट और टूर्नामेंट के अन्य नियम का भी पालन किया जाता है.

नॉकआउट फॉर्मेट का रोमांच दोगुना हो जाता है. रॉबिन राउंड के बाद नॉकआउट राउंड चालू होता है. ये फॉर्मेट क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में लागू होता है. इस नॉकआउट फॉर्मेट में हारने वाली टीम तुरंत टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, जबकि जीतने वाली टीम अगले दौर में पहुंचती है और अंत में विजेता टीम चैंपियन बन जाती है.

इस आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मैचों के लिए टीमों को बड़ी राहत दी गई है. इस बार दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखे गए हैं. इस बार सेमीफाइनल रिजर्व डे (1 जुलाई और 3 जुलाई) को रखे गए हैं. इसके बाथ ही बारिश आने की स्थिति में 120 मिनट तक का एक्स्ट्रा खेलने का समय मिलेगा.

वहीं फाइनल मैच के लिए 6 जुलाई को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है. वहीं फाइनल में बारिश आने की स्थिति में मैच के लिए 150 मिनट एक्स्ट्रा खेल का समय दिया जाएगा. ये मैच दोपहर 2:30 से खेले जाएंगे. आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस बार सभी 12 टीमों के बीच कुल 33 मुकाबले इंग्लैंड के 7 स्थान पर खेले जाने वाले हैं





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