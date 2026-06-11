आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026: इंग्लैंड में शुरू होगा क्रिकेट का महाकुंभ, जानें पूरा शेड्यूल और नियम

इंग्लैंड की मेजबानी में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से हो रहा है। इसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी और भारत का मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान से होगा। जानिए प्राइज मनी और फॉर्मेट की पूरी जानकारी।

इंग्लैंड की खूबसूरत वादियों और ऐतिहासिक मैदानों पर क्रिकेट का एक और शानदार अध्याय शुरू होने जा रहा है। आगामी 12 जून से आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। यह टूर्नामेंट न केवल महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट टीमों के बीच वर्चस्व की जंग भी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए यह टूर्नामेंट बेहद खास होने वाला है क्योंकि अपनी मुहिम की शुरुआत वे 14 जून को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह मैच हमेशा की तरह हाई-वोल्टेज ड्रामा और रोमांच से भरा होगा, जिसमें दोनों टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए मैदान पर उतरेंगी। इस बार के वर्ल्ड कप के फॉर्मेट की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुल 12 टीमों को शामिल किया है। इन 12 टीमों को छह-छह के दो समूहों में विभाजित किया गया है। ग्रुप स्टेज के दौरान टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य सभी टीमों के साथ मैच खेल ेगी। इस चरण के बाद, दोनों ग्रुपों से शीर्ष दो स्थान हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। सेमीफाइनल की विजेता टीमें फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी और विश्व विजेता का खिताब अपने नाम करेंगी। टूर्नामेंट में इंग्लैंड , भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी दिग्गज टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक हो जाएंगे। टूर्नामेंट के आयोजन के लिए इंग्लैंड के सात अलग-अलग शहरों के प्रतिष्ठित स्टेडियमों का चयन किया गया है। बर्मिंघम का एजबेस्टन, मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड, लीड्स का हेडिंग्ले, साउथेम्प्टन का रोज बाउल, ब्रिस्टल का काउंटी ग्राउंड और लंदन का ऐतिहासिक लॉर्ड्स ग्रुप स्टेज के मैचों की मेजबानी करेंगे। सेमीफाइनल के मुकाबले लंदन के द ओवल मैदान पर खेल े जाएंगे, जबकि फाइनल मैच की मेजबानी क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स स्टेडियम द्वारा की जाएगी। यदि कोई मैच टाई होता है, तो उसका फैसला सुपर ओवर के माध्यम से किया जाएगा। यदि सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, तो तब तक सुपर ओवर खेल े जाएंगे जब तक कि किसी एक टीम की जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। बारिश और मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए आईसीसी ने विशेष इंतजाम किए हैं। हालांकि लीग मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैचों के लिए रिजर्व डे की व्यवस्था की गई है। सेमीफाइनल के लिए 1 जुलाई और 3 जुलाई को रिजर्व डे रखा गया है, और बारिश की स्थिति में 120 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसी प्रकार, फाइनल मैच के लिए 6 जुलाई को रिजर्व डे तय किया गया है, जिसमें खेल के लिए 150 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगे, जिससे दर्शकों को दिन की रोशनी में बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह टूर्नामेंट ऐतिहासिक है, क्योंकि आईसीसी ने 8.

76 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड प्राइज पूल की घोषणा की है। विजेता टीम को 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी राशि मिलेगी, जबकि उपविजेता को 1.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 675,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे और ग्रुप स्टेज में प्रत्येक जीत के लिए 31,154 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। यह प्राइज मनी खिलाड़ियों को और अधिक प्रेरित करेगी। प्रसारण की बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स और स्काई स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर इन मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि दुनिया के हर कोने से प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन कर सकें। इतिहास पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है, जिसने अब तक रिकॉर्ड 6 बार खिताब अपने नाम किया है। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने भी एक-एक बार इस ट्रॉफी को जीता है। भारतीय टीम, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, इस बार स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सोफी मोलिनक्स की कप्तानी में अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें भी अपने मजबूत स्क्वाड्स के साथ इस महाकुंभ में चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं





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