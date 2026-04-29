आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026: टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान 2 मई को

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान 2 मई को किया जाएगा। बीसीसीआई महिला ने यह घोषणा अपने एक्स अकाउंट पर की है।

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्क्वाड की घोषणा का इंतजार कर रहे प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) महिला ने आधिकारिक तौर पर स्क्वाड की घोषणा की तारीख घोषित कर दी है। 2 मई को 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा। बीसीसीआई महिला ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इस घोषणा को साझा किया है, जिससे प्रशंसकों की उत्सुकता का अंत हो गया है। यह टूर्नामेंट 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेल ेगी। टीम इंडिया इस बार टी20 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार मानी जा रही है, खासकर 2025 में वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन और जीत हासिल करने के बाद। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिलेगा, जो टीम को मजबूत बनाएगा। हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी। इन दोनों खिलाड़ियों से टीम को मजबूत नेतृत्व और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। स्क्वाड में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ और श्री चरणी जैसी स्थापित खिलाड़ियों को निश्चित रूप से जगह मिलेगी। ये खिलाड़ी अपनी शानदार फॉर्म और अनुभव के बल पर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ ही, टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, जिनमें अनुष्का शर्मा, भारतीय फूलमाली और काश्वी गौतम शामिल हैं। इन युवा खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और वे टीम को भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। श्रेयंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी को भी टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। विकेटकीपर के तौर पर उमा क्षेत्री या जी कमलिनी में से किसी एक को मौका मिल सकता है। बीसीसीआई महिला ने खिलाड़ियों के चयन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि टीम में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें अनुभव और युवा जोश का मिश्रण होगा। टीम की घोषणा के बाद, खिलाड़ी टूर्नामेंट की तैयारी में जुट जाएंगी और भारत को टी20 विश्व कप जिताने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी। यह टूर्नामेंट भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं.

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्क्वाड की घोषणा का इंतजार कर रहे प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) महिला ने आधिकारिक तौर पर स्क्वाड की घोषणा की तारीख घोषित कर दी है। 2 मई को 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा। बीसीसीआई महिला ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इस घोषणा को साझा किया है, जिससे प्रशंसकों की उत्सुकता का अंत हो गया है। यह टूर्नामेंट 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। टीम इंडिया इस बार टी20 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार मानी जा रही है, खासकर 2025 में वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन और जीत हासिल करने के बाद। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिलेगा, जो टीम को मजबूत बनाएगा। हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी। इन दोनों खिलाड़ियों से टीम को मजबूत नेतृत्व और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। स्क्वाड में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ और श्री चरणी जैसी स्थापित खिलाड़ियों को निश्चित रूप से जगह मिलेगी। ये खिलाड़ी अपनी शानदार फॉर्म और अनुभव के बल पर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ ही, टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, जिनमें अनुष्का शर्मा, भारतीय फूलमाली और काश्वी गौतम शामिल हैं। इन युवा खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और वे टीम को भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। श्रेयंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी को भी टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। विकेटकीपर के तौर पर उमा क्षेत्री या जी कमलिनी में से किसी एक को मौका मिल सकता है। बीसीसीआई महिला ने खिलाड़ियों के चयन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि टीम में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें अनुभव और युवा जोश का मिश्रण होगा। टीम की घोषणा के बाद, खिलाड़ी टूर्नामेंट की तैयारी में जुट जाएंगी और भारत को टी20 विश्व कप जिताने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी। यह टूर्नामेंट भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं





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