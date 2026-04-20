आगरा को मिला नया जिलाधिकारी: मनीष बंसल संभालेंगे कमान, आईएएस अरविंद मलप्पा बंगारी का तबादला

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मनीष बंसल को आगरा का नया डीएम नियुक्त किया गया है। जानें उनकी पृष्ठभूमि, कार्यशैली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से उनके पारिवारिक संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी।

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में रविवार देर रात हुए एक बड़े फेरबदल के तहत आगरा के जिलाधिकारी के रूप में अरविंद मलप्पा बंगारी का तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी , जो कि 15 सितंबर 2024 से आगरा की कमान संभाल रहे थे, अब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी निभाएंगे। उनके स्थान पर 2014 बैच के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी मनीष बंसल को आगरा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल

प्रदेश के 15 जिलों में डीएम की अदला-बदली के साथ किया गया है, जो कि शासन की कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए जिलाधिकारी मनीष बंसल मूल रूप से पंजाब के संगरूर जिले के रहने वाले हैं और एक मेधावी पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 53वीं रैंक हासिल की थी और इससे पहले वे सहारनपुर के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। मनीष बंसल की कार्यशैली की चर्चा अक्सर उनके नवाचारों के लिए होती रही है, विशेष रूप से संभल में तैनाती के दौरान उन्होंने 40 साल से सूखी पड़ी सोत नदी को पुनर्जीवित करने का जो सराहनीय कार्य किया था, उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में की थी। एक इंजीनियर से आईएएस अधिकारी बने मनीष बंसल के सामने अब आगरा जैसे ऐतिहासिक और विकासशील जिले की चुनौतियों को संभालने का बड़ा दायित्व है। इस नियुक्ति का एक दिलचस्प पहलू पारिवारिक संबंधों से भी जुड़ा है। मनीष बंसल की पत्नी मेधा रूपम स्वयं नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) की जिलाधिकारी हैं, जो कि प्रशासनिक हलकों में एक प्रभावशाली दंपति के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मनीष बंसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। ज्ञानेश कुमार, जो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, आगरा के मूल निवासी हैं और न्यू विजय नगर कॉलोनी से उनका गहरा संबंध है। उनके पिता डॉ. सुबोध कुमार गुप्ता आगरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे थे। ज्ञानेश कुमार के परिवार में 28 से अधिक अधिकारी हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे शीर्ष सेवाओं के लोग शामिल हैं। अब जब ज्ञानेश कुमार के दामाद आगरा के डीएम बने हैं, तो शहर के विकास कार्यों में एक नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। ज्ञानेश कुमार का अपना करियर भी अत्यंत गौरवशाली रहा है, उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है और इराक संकट के दौरान 183 भारतीयों को सकुशल वापस लाने जैसे साहसी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगरा के निवासियों की नजरें अब नए डीएम मनीष बंसल के आगामी निर्णयों और उनकी कार्यप्रणाली पर टिकी हैं, जिससे जिले में बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक पारदर्शिता को और मजबूती मिल सके





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