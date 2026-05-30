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आगरा जिप लाइन हादसा: पीड़ित परिवार ने DM से न्याय की गुहार लगाई, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की

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आगरा जिप लाइन हादसा: पीड़ित परिवार ने DM से न्याय की गुहार लगाई, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की
जिप लाइन हादसाआगराकुनाल अग्रवाल
📆30-05-2026 01:45:00
📰Dainik Bhaskar
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आगरा के चौपाटी में 24 मई को एक जिप लाइन झूले से गिरकर 16 वर्षीय कुनाल अग्रवाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद माता-पिता ने शिकायत की कि एंबुलेंस और फर्स्ट-एड मदद ना मिलne ke karan unke bete ki mrityu hui. 5 din baad bhi koi action nahi hua, jis par pit mata pita DM manish bansal se insaaf ki guhaar lagane pahunche. Ve doshiyon par sakht karravai ki maang kar rahe hain. Aakhirkar DM ne unhe assurance diya ki kina doshi bhi ho, uska sakariyav nai hoga.

आगरा के चौपाटी क्षेत्र में एक जिप लाइन झūले से 16 वर्षीय कुनाल अग्रवाल गिर nectar की मृत्यु हो गई। हादसा 24 मई को हुआ। मृत्यु का कारण सुरक्षा उपकरण ों की कमी और संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के समय बच्चे के माता पिता और भी मौके पर मौजूद थे। हादसा सिरपर वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ। मृत्यु के बाद लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया शुरू हुई। माता पिता ने शिकायत की कि एंबुलेंस और फर्स्ट-एड मदद तक नहीं मिली। 2 घंटे तक उन्होंने मदद के लिए कहा पर कोई नहीं आया। फिर उन्होंने अपने बेटे को ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहाँ तो दावा होने पर स溢 Delhi iedkarna, मुंबई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा जिले में मौथबद होने पर आए अक्सर शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने पांडा कंडगा, बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई.

आगरा के चौपाटी क्षेत्र में एक जिप लाइन झūले से 16 वर्षीय कुनाल अग्रवाल गिर nectar की मृत्यु हो गई। हादसा 24 मई को हुआ। मृत्यु का कारण सुरक्षा उपकरणों की कमी और संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के समय बच्चे के माता पिता और भी मौके पर मौजूद थे। हादसा सिरपर वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ। मृत्यु के बाद लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया शुरू हुई। माता पिता ने शिकायत की कि एंबुलेंस और फर्स्ट-एड मदद तक नहीं मिली। 2 घंटे तक उन्होंने मदद के लिए कहा पर कोई नहीं आया। फिर उन्होंने अपने बेटे को ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहाँ तो दावा होने पर स溢 Delhi iedkarna, मुंबई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा जिले में मौथबद होने पर आए अक्सर शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने पांडा कंडगा, बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई

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जिप लाइन हादसा आगरा कुनाल अग्रवाल DM मनीष बंसल सुरक्षा उपकरण लापरवाही

 

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