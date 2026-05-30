आगरा जिप लाइन हादसा: पीड़ित परिवार ने DM से न्याय की गुहार लगाई, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की

आगरा के चौपाटी में 24 मई को एक जिप लाइन झूले से गिरकर 16 वर्षीय कुनाल अग्रवाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद माता-पिता ने शिकायत की कि एंबुलेंस और फर्स्ट-एड मदद ना मिलne ke karan unke bete ki mrityu hui. 5 din baad bhi koi action nahi hua, jis par pit mata pita DM manish bansal se insaaf ki guhaar lagane pahunche. Ve doshiyon par sakht karravai ki maang kar rahe hain. Aakhirkar DM ne unhe assurance diya ki kina doshi bhi ho, uska sakariyav nai hoga.

आगरा के चौपाटी क्षेत्र में एक जिप लाइन झūले से 16 वर्षीय कुनाल अग्रवाल गिर nectar की मृत्यु हो गई। हादसा 24 मई को हुआ। मृत्यु का कारण सुरक्षा उपकरण ों की कमी और संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के समय बच्चे के माता पिता और भी मौके पर मौजूद थे। हादसा सिरपर वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ। मृत्यु के बाद लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया शुरू हुई। माता पिता ने शिकायत की कि एंबुलेंस और फर्स्ट-एड मदद तक नहीं मिली। 2 घंटे तक उन्होंने मदद के लिए कहा पर कोई नहीं आया। फिर उन्होंने अपने बेटे को ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहाँ तो दावा होने पर स溢 Delhi iedkarna, मुंबई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा जिले में मौथबद होने पर आए अक्सर शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने पांडा कंडगा, बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई.

आगरा के चौपाटी क्षेत्र में एक जिप लाइन झūले से 16 वर्षीय कुनाल अग्रवाल गिर nectar की मृत्यु हो गई। हादसा 24 मई को हुआ। मृत्यु का कारण सुरक्षा उपकरणों की कमी और संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के समय बच्चे के माता पिता और भी मौके पर मौजूद थे। हादसा सिरपर वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ। मृत्यु के बाद लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया शुरू हुई। माता पिता ने शिकायत की कि एंबुलेंस और फर्स्ट-एड मदद तक नहीं मिली। 2 घंटे तक उन्होंने मदद के लिए कहा पर कोई नहीं आया। फिर उन्होंने अपने बेटे को ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहाँ तो दावा होने पर स溢 Delhi iedkarna, मुंबई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा जिले में मौथबद होने पर आए अक्सर शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने पांडा कंडगा, बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में बुलंदशहर, और गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। मिला, शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाई गई। आगरा में कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाई गई





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

जिप लाइन हादसा आगरा कुनाल अग्रवाल DM मनीष बंसल सुरक्षा उपकरण लापरवाही

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

अब गायों के लिए भूसा जुटाएंगे सरकारी शिक्षक! DM के आदेश पर भड़के टीचर्स बोले- क्या अब गोबर भी उठवाएंगे?शिक्षा विभाग के इस नए फरमान के मुताबिक, बरेली के नवाबगंज, भोजीपुरा और भुता क्षेत्र समेत तमाम ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारियों ने आदेश लागू कर दिया है. इसके तहत जिले के हर प्राइमरी स्कूल को अनिवार्य रूप से 46 किलो भूसा एकत्रित करना होगा. आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि यह 'दान' स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है.

Read more »

जनगणना ड्यूटी ना लेने वाले प्रगणकों पर होगी कार्रवाई, आनाकानी करने वालों पर दर्ज होगी FIR - unnao dm warns enumerators complete census 2027 or face actionउन्नाव में डीएम घनश्याम मीना ने जनगणना 2027 के कार्यों की समीक्षा की और प्रगणकों को समय पर ड्यूटी पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जनगणना ड्यूटी न लेने वाले प्रगणकों के खिलाफ एफआईआर सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Read more »

डींगरपुर हिसा- 16 दोषी बरेली शिफ्ट: अफवाह फैलाकर तत्कालीन DM-DIG पर किया था जानलेवा हमला, हाईकोर्ट में टिकने नहीं देंगे दोषियों की अर्जीMoradabad DM-DIG attack case update: 16 convicts sentenced to life imprisonment. Follow latest news on Dainik Bhaskar.

Read more »

डीएम ने पेश की मानवता और समाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल: भीषण गर्मी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने अपने आवास के बाहर लगवाया वाटर कूलर, आमजन को मिलेगा शुद्ध शीतल जलBareilly DM Avinash Singhs initiative to install a water cooler outside his residence. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.

Read more »

हरदोई में DM चौराहे का होगा कायाकल्प, अशोक स्तंभ हटाने की फैला रही अफवाह, अधिकारियों ने जन प्रतिनिधियों के साथ की बैठक - hardoi ashoka pillar not removed dm chowk beautificationहरदोई के डीएम चौराहे पर सम्राट अशोक स्तंभ हटाने की अफवाहों पर प्रशासन ने विराम लगा दिया है। प्रशासन ने मौर्य, कुशवाहा, सैनी समाज के प्रतिनिधियों को बताया कि स्तंभ को हटाया नहीं जा रहा, बल्कि सौंदर्यीकरण के बाद सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित किया जाएगा।

Read more »

बिलग्राम ईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच के बाद जिलाधिकारी ने विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को भेजा लेटर - bilgram eo faces corruption charges dm recommends actionबिलग्राम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नीलाव शाल्या पर कान्हा गोशाला में चारा खरीद में कमीशनखोरी के आरोप लगे हैं। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच कराई और विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है।

Read more »