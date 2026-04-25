आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट: मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क, इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी

आगरा में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दाऊद अहमद की भोपाल स्थित संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस अब उसे कनाडा से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट मामले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट के मुख्य आरोपी, दाऊद अहमद की भोपाल स्थित संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दाऊद अहमद , जो इस सिंडिकेट के लिए फंडिंग का मुख्य स्रोत बताया जा रहा है, पिछले तीन सालों से कनाडा में छिपा हुआ है। आगरा पुलिस अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया में जुट गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग से पत्राचार किया जा रहा है ताकि CBI के माध्यम से इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सके। इसके अतिरिक्त, MLAT (म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी) के तहत भी कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस मामले की जांच में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, दाऊद अहमद का संबंध कनाडा के ब्राम्पटन इस्लामिक सेंटर से है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हैं कि विदेश से आने वाली फंडिंग का उपयोग किन गतिविधियों में किया जा रहा था और क्या इसके माध्यम से देश के भीतर कोई संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि दाऊद अहमद की संपत्ति को कुर्क करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह या उसका परिवार संपत्ति बेचकर भाग न सके। भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित रिलायबल हाईटेक सिटी में स्थित दाऊद अहमद के घर पर CrPC की धारा 82 के तहत नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन अदालत में पेश न होने पर धारा 83 के तहत संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। इस मामले में अब तक 14 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान दिल्ली में सक्रिय था, जबकि उसकी सहयोगी आयशा गोवा से नेटवर्क का संचालन कर रही थी। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट को कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों से फंडिंग मिल रही थी, जिसमें दाऊद अहमद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने दाऊद अहमद को गिरफ्तार करने के लिए भोपाल में छापेमारी भी की थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। अदालत के आदेश के बावजूद पेश न होने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला जुलाई 2025 में तब प्रकाश में आया जब आगरा के सदर क्षेत्र से दो सगी बहनें लापता हो गईं। जांच में पता चला कि दोनों बहनें एक संगठित गिरोह के संपर्क में आ गई थीं। पुलिस ने उन्हें कोलकाता से बरामद किया, जिसके बाद इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के नेतृत्व में आगरा पुलिस ने इस सिंडिकेट को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने कई लड़कियों को इस गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल, आगरा पुलिस इस सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यह मामला न केवल आगरा बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह संगठित अपराध और धर्मांतरण के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले में हर पहलू की गहनता से जांच कर रही हैं ताकि इस तरह के सिंडिकेट को भविष्य में पनपने से रोका जा सके। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फंडिंग और नेटवर्क विदेशों में फैला हुआ है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह कार्रवाई समाज में एक मजबूत संदेश भेजेगी कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट मामले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट के मुख्य आरोपी, दाऊद अहमद की भोपाल स्थित संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दाऊद अहमद, जो इस सिंडिकेट के लिए फंडिंग का मुख्य स्रोत बताया जा रहा है, पिछले तीन सालों से कनाडा में छिपा हुआ है। आगरा पुलिस अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया में जुट गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग से पत्राचार किया जा रहा है ताकि CBI के माध्यम से इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सके। इसके अतिरिक्त, MLAT (म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी) के तहत भी कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस मामले की जांच में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, दाऊद अहमद का संबंध कनाडा के ब्राम्पटन इस्लामिक सेंटर से है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हैं कि विदेश से आने वाली फंडिंग का उपयोग किन गतिविधियों में किया जा रहा था और क्या इसके माध्यम से देश के भीतर कोई संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि दाऊद अहमद की संपत्ति को कुर्क करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह या उसका परिवार संपत्ति बेचकर भाग न सके। भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित रिलायबल हाईटेक सिटी में स्थित दाऊद अहमद के घर पर CrPC की धारा 82 के तहत नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन अदालत में पेश न होने पर धारा 83 के तहत संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। इस मामले में अब तक 14 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान दिल्ली में सक्रिय था, जबकि उसकी सहयोगी आयशा गोवा से नेटवर्क का संचालन कर रही थी। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट को कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों से फंडिंग मिल रही थी, जिसमें दाऊद अहमद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने दाऊद अहमद को गिरफ्तार करने के लिए भोपाल में छापेमारी भी की थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। अदालत के आदेश के बावजूद पेश न होने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला जुलाई 2025 में तब प्रकाश में आया जब आगरा के सदर क्षेत्र से दो सगी बहनें लापता हो गईं। जांच में पता चला कि दोनों बहनें एक संगठित गिरोह के संपर्क में आ गई थीं। पुलिस ने उन्हें कोलकाता से बरामद किया, जिसके बाद इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के नेतृत्व में आगरा पुलिस ने इस सिंडिकेट को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने कई लड़कियों को इस गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल, आगरा पुलिस इस सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यह मामला न केवल आगरा बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह संगठित अपराध और धर्मांतरण के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले में हर पहलू की गहनता से जांच कर रही हैं ताकि इस तरह के सिंडिकेट को भविष्य में पनपने से रोका जा सके। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फंडिंग और नेटवर्क विदेशों में फैला हुआ है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह कार्रवाई समाज में एक मजबूत संदेश भेजेगी कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा





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