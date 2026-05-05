आगरा में श्रुति सिंह को नई जिम्मेदारी, बनीं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक

उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस श्रुति सिंह को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। पहले वह बुलंदशहर की जिलाधिकारी थीं, जहां फोन न उठाने के कारण उन्हें शिवपाल यादव से माफी मांगनी पड़ी थी।

आगरा : उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रशासन िक फेरबदल करते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह बदलाव शासन के स्तर पर महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ अधिकारियों को पहली बार जिला स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ को जिला प्रशासन से हटाकर विभिन्न निगमों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। इस व्यापक तबादला सूची में बुलंदशहर की जिलाधिकारी रही आईएएस श्रुति सिंह का भी नाम शामिल है। उन्हें अब प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम , आगरा के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना पदभार सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया है। बुलंदशहर की जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए, श्रुति सिंह को एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव से फोन न उठाने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। यह मामला विधानसभा में भी उठा था, जहां शिवपाल यादव ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जिलाधिकारी की शिकायत की थी। अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बुलंदशहर जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद, आईएएस श्रुति सिंह ने तुरंत शिवपाल यादव को फोन करके अपनी गलती स्वीकार की और उनसे माफी मांगी। शिवपाल यादव का दावा था कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने जिलाधिकारी के आधिकारिक नंबरों पर लगातार 30 बार संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना प्रशासन िक शिष्टाचार और जनता के प्रति जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है। श्रुति सिंह की इस त्वरित प्रतिक्रिया और माफी मांगने के कदम की सराहना की गई थी, जिससे स्थिति को और बिगड़ने से बचाया जा सका। 2011 बैच की आईएएस अधिकारी श्रुति सिंह का जन्म 26 अप्रैल, 1985 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। अपनी असाधारण प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर, उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 16वीं रैंक प्राप्त की थी, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। 2017 में, उन्हें पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में अतिरिक्त मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। 17 जनवरी, 2025 को उन्हें बुलंदशहर जिले की जिलाधिकारी बनाया गया था, इससे पहले उन्होंने फतेहपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में भी जिलाधिकारी के पद पर कार्य किया है। श्रुति सिंह को देश के प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है। पंजाब से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी में अपना ध्यान केंद्रित किया और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। उनकी धाराप्रवाह अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा में संवाद करने की क्षमता उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है। उनका प्रशासन िक अनुभव और दक्षता उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। श्रुति सिंह का तबादला और उन्हें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम , आगरा का प्रबंध निदेशक नियुक्त करना, सरकार द्वारा उनकी क्षमताओं को मान्यता देने और उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का संकेत है.

आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह बदलाव शासन के स्तर पर महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ अधिकारियों को पहली बार जिला स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ को जिला प्रशासन से हटाकर विभिन्न निगमों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। इस व्यापक तबादला सूची में बुलंदशहर की जिलाधिकारी रही आईएएस श्रुति सिंह का भी नाम शामिल है। उन्हें अब प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना पदभार सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया है। बुलंदशहर की जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए, श्रुति सिंह को एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव से फोन न उठाने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। यह मामला विधानसभा में भी उठा था, जहां शिवपाल यादव ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जिलाधिकारी की शिकायत की थी। अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बुलंदशहर जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद, आईएएस श्रुति सिंह ने तुरंत शिवपाल यादव को फोन करके अपनी गलती स्वीकार की और उनसे माफी मांगी। शिवपाल यादव का दावा था कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने जिलाधिकारी के आधिकारिक नंबरों पर लगातार 30 बार संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना प्रशासनिक शिष्टाचार और जनता के प्रति जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है। श्रुति सिंह की इस त्वरित प्रतिक्रिया और माफी मांगने के कदम की सराहना की गई थी, जिससे स्थिति को और बिगड़ने से बचाया जा सका। 2011 बैच की आईएएस अधिकारी श्रुति सिंह का जन्म 26 अप्रैल, 1985 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। अपनी असाधारण प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर, उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 16वीं रैंक प्राप्त की थी, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। 2017 में, उन्हें पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में अतिरिक्त मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। 17 जनवरी, 2025 को उन्हें बुलंदशहर जिले की जिलाधिकारी बनाया गया था, इससे पहले उन्होंने फतेहपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में भी जिलाधिकारी के पद पर कार्य किया है। श्रुति सिंह को देश के प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है। पंजाब से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी में अपना ध्यान केंद्रित किया और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। उनकी धाराप्रवाह अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा में संवाद करने की क्षमता उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है। उनका प्रशासनिक अनुभव और दक्षता उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। श्रुति सिंह का तबादला और उन्हें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा का प्रबंध निदेशक नियुक्त करना, सरकार द्वारा उनकी क्षमताओं को मान्यता देने और उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का संकेत है





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