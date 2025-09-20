आगरा में विदेशी नागरिक का अंतिम संस्कार, पुलिस ने निभाई मानवीयता की मिसाल

आगरा में एक रूसी नागरिक की मृत्यु के बाद पुलिस ने उसके शव का ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उसके परिवार ने भारत आने में असमर्थता जताई थी। मृतक ताजमहल देखने आया था और मथुरा में तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अंतिम संस्कार का पूरा खर्च उठाया और परिवार से संपर्क करने की कोशिश की।

जागरण संवाददाता, आगरा । श्रीकृष्ण की भक्ति और प्रेम की निशानी ताजमहल को देखने की चाहत में एक विदेशी नागरिक भारत आया। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम गृह में डीप फ्रीजर में रखने के बाद पुलिस ने 33 दिनों तक उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। परिवार के आगरा आने में असमर्थता जताने के बाद पुलिस ने विदेशी नागरिक के शव का ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार शुक्रवार

शाम को अंतिम संस्कार कर दिया। दूरियां अधिक होने के कारण, उसे अपने अंतिम सफर में अपनों का साथ नसीब नहीं हुआ।\टूरिस्ट वीजा पर अकेले ही भारत घूमने आए, रूस और यूक्रेन बॉर्डर के पास स्थित शहर के रहने वाले 56 वर्षीय सर्जेल प्लाखोटिया 27 सितंबर को टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। उन्होंने श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में समय बिताया, इस्कॉन मंदिर भी गए। मथुरा में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में सात अगस्त को भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। एमएम गेट थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखवाकर दिल्ली स्थित रूस के दूतावास की मदद से सर्जेल के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि, रूस सरकार की ओर से लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस के लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार परिवार का पता चला, लेकिन मां ने भारत आकर शव ले जाने में असमर्थता जताई। उन्होंने भारत सरकार और आगरा पुलिस प्रशासन से शव का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध भी किया। 18 सितंबर को दूतावास से अंतिम संस्कार का आदेश मिलने के बाद एमएम गेट थाने के एसओ अजब सिंह ने शुक्रवार को सर्जेल प्लाखोटिया के शव का तोता ताल स्थित ईसाई कब्रिस्तान में ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया। थानाध्यक्ष एमएम गेट अजब सिंह के साथ अन्य पुलिसकर्मी परिवार की तरह मृतक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मृतक विदेशी नागरिक के पास 31 मई 2024 से 31 मई 2029 तक का पासपोर्ट था। उसके पास 28 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2025 तक का टूरिस्ट वीजा भी था। परिवार के भारत आने में असमर्थता जताने पर उनकी इच्छा के अनुसार शव का ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया।\विदेशी नागरिक के अंतिम संस्कार का खर्च एमएम गेट थाना पुलिस ने उठाया। पांच हजार रुपये का ताबूत खरीदा गया। इसके बाद ईसाई कब्रिस्तान में एक हजार रुपये की ग्राउंड फीस जमा की गई। पादरी से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इससे पहले, पोस्टमार्टम हाउस से कब्रिस्तान शव लेकर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने यहां पर ईसाई धर्म के अनुसार शव यात्रा निकाली। विदेशी नागरिक की मृत्यु के बाद एमएम गेट थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस पर शव को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखवाया। शव की निगरानी के लिए एक होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड दिन-रात शव की निगरानी करते थे। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि मृतक को सम्मान मिले और उसकी अंतिम यात्रा शांतिपूर्ण हो। इस घटना ने भारत में विदेशी नागरिकों के प्रति सहानुभूति और कर्तव्यनिष्ठा को भी दर्शाया, जहां पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक की अंतिम यात्रा में मदद की। यह घटना एक मिसाल है कि कैसे पुलिस मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक की मदद कर सकती है, चाहे वह विदेशी ही क्यों न हो





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

आगरा विदेशी नागरिक अंतिम संस्कार पुलिस मानवीयता मृत्यु

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें