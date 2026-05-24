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आगरा-एत्मादपुर के ऐतिहासिक बुढ़िया ताल को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में बनाने की योजना

राजनीति News

आगरा-एत्मादपुर के ऐतिहासिक बुढ़िया ताल को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में बनाने की योजना
इको-टूरिज्म केंद्रबुढ़िया तालआगरा
📆24-05-2026 10:35:00
📰Dainik Jagran
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आगरा-फिरोजाबाद हाईवे पर एत्मादपुर स्थित बुढ़िया का ताल को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

आगरा के एत्मादपुर स्थित ऐतिहासिक बुढ़िया का ताल अब इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग से प्रस्ताव और मुख्य बातें उपलब्ध कराने को कहा गया है। ताल को संरक्षित तो कर रखा है, लेकिन यहां पानी नहीं है। तालाब की खोदाई में पूर्व में बौद्धकालीन मूर्तियां मिल चुकी हैं। लाखौरी ईंटों से बने गुंबद और मेहराब में लाल पत्थर का उपयोग हो रहा है। ताल के पूर्वी किनारे से मंडप तक जाने के लिए पुल बना हुआ है। बुढ़िया का ताल कभी पानी से भरा रहता था। चावली और एत्मादपुर नहर से ताल में पानी पहुंचता था, लेकिन एत्मादपुर नहर पर कब्जा होने के बाद मकान और दुकानें बन गईं, जबकि चावली नहर सूखी है। पिपरिया गांव तक इसकी टेल बची है। अब पर्यटन विभाग द्वारा इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसमें संरक्षित ताल के आसपास सुंदरीकरण और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने के काम किए जाएंगे.

आगरा के एत्मादपुर स्थित ऐतिहासिक बुढ़िया का ताल अब इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग से प्रस्ताव और मुख्य बातें उपलब्ध कराने को कहा गया है। ताल को संरक्षित तो कर रखा है, लेकिन यहां पानी नहीं है। तालाब की खोदाई में पूर्व में बौद्धकालीन मूर्तियां मिल चुकी हैं। लाखौरी ईंटों से बने गुंबद और मेहराब में लाल पत्थर का उपयोग हो रहा है। ताल के पूर्वी किनारे से मंडप तक जाने के लिए पुल बना हुआ है। बुढ़िया का ताल कभी पानी से भरा रहता था। चावली और एत्मादपुर नहर से ताल में पानी पहुंचता था, लेकिन एत्मादपुर नहर पर कब्जा होने के बाद मकान और दुकानें बन गईं, जबकि चावली नहर सूखी है। पिपरिया गांव तक इसकी टेल बची है। अब पर्यटन विभाग द्वारा इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसमें संरक्षित ताल के आसपास सुंदरीकरण और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने के काम किए जाएंगे

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

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