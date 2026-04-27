आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज गति से कार पलटने से युवक की मौत, चार घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर तेज गति से चल रही कार अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में गिरने से 23 वर्षीय रोहित की मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृतक रोहित का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली जाने वाला था।

लखनऊ/उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर रविवार देर रात एक भारी हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिरकर पलट गई। इस दुखद घटना में 23 वर्षीय रोहित की मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। औरास थाने की पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतक के परिवार को सूचित किया। मलिहाबाद के खरता गांव निवासी कार मालिक और चालक शिवम अपने रिश्तेदार रोहित, मित्र दीपक मौर्य और अन्य दोस्तों के साथ औरास क्षेत्र के मैनीभावाखेड़ा गांव में कृपा शंकर की बेटी तनु की जन्मदिन पार्टी में गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी रविवार रात करीब एक बजे लखनऊ के लिए कार से निकले। कार में औरास के हसनपुर गांव निवासी विकास और रामपुर गढ़ौवा गांव निवासी रवि पाल भी थे। औरास-मोहन मार्ग पर गहरावां मोड़ के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिरकर पलट गई। इस हादसे में शिवम, रोहित, दीपक, विकास और रवि गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सीएचसी औरास पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी संजीव कुशवाहा ने बताया कि मृतक के परिवारजन को सूचना दी गई है और शव को कब्जे में लिया गया है। घायलों का उपचार चल रहा है। मौत की खबर मिलते ही मां बेसुध रोहित की मौत की खबर घर पहुंचते ही मां सुमन बेसुध होकर गिर पड़ीं। पिता शिवकुमार ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण रोहित पढ़ाई नहीं कर सका था। वह बड़े भाई ऋषि के साथ मजदूरी करता था। उन्होंने बताया कि रोहित नौकरी की तलाश में दिल्ली जाने वाला था। उसका सपना था कि अच्छी कमाई करके छोटी बहन मोहिनी की शादी धूमधाम से करेगा। इस हादसे ने परिवार की उम्मीदें टूट गईं। पुलिस ने बताया कि हादसे का वजह तेज गति और सड़क पर गहरे गड्ढे को माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर हादसे होते हैं और सड़क की रखरख्ती पर प्रश्न उठाए जाते हैं। परिवारजन ने पुलिस से जांच में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रोहित के मित्रों ने बताया कि वह बहुत मेहनती और परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा रखता था। इस हादसे ने न केवल परिवार को दुख दिया बल्कि उसके सपनों को भी खत्म कर दिया। स्थानीय लोगों ने सरकार से सड़क की मरम्मत और सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की मांग की है.

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