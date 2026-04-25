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आगरा डीपीएस में शर्मनाक घटना: छात्र ने साथी छात्र के चार दांत तोड़े

शिक्षा और अपराध News

आगरा डीपीएस में शर्मनाक घटना: छात्र ने साथी छात्र के चार दांत तोड़े
आगराडीपीएसशास्त्रीपुरम
📆25-04-2026 10:22:00
📰Dainik Jagran
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शास्त्रीपुरम स्थित डीपीएस में दो छात्रों के बीच विवाद के बाद एक छात्र ने दूसरे पर हमला किया, जिससे उसके चार दांत टूट गए। पीड़ित छात्र यूट्यूबर पीयूष मल्होत्रा का बेटा है। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पुलिस जांच कर रही है।

आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ( डीपीएस ) में शनिवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। स्कूल में दो हाई स्कूल के छात्र ों के बीच मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप एक छात्र ने दूसरे छात्र पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित छात्र के मुंह पर लगातार मुक्के मारे गए, जिससे उसके चार दांत टूट गए और जबड़े में गंभीर चोट आई। घायल छात्र को तत्काल यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्र कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, बल्कि प्रसिद्ध यूट्यूबर पीयूष मल्होत्रा का पुत्र है। पीयूष मल्होत्रा ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार सुबह लगभग सात बजे उनका बेटा स्कूल गया था। उन्हें स्कूल से लगभग आधे घंटे बाद फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनके बेटे को हल्की चोट लग गई है और उन्हें स्कूल से ले जाने की आवश्यकता है। जब वे स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के मुंह से खून बह रहा था। पीयूष मल्होत्रा ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल की आया ने उनके बेटे को पकड़कर बैठा रखा था और उसके मुंह में रूई ठूंसी हुई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन की ओर से कोई प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया और पूरी घटना में लापरवाही बरती गई। पीयूष मल्होत्रा का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने घटना को छिपाने का प्रयास किया और उन्हें सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से स्कूल में अभिभावकों में आक्रोश का माहौल है और वे स्कूल प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, स्कूल प्रशासन का कहना है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने वाले छात्र ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सिकंदरा थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूल में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घायल छात्र और उसके पिता पीयूष मल्होत्रा के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि वे स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह घटना कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि स्कूल प्रशासन ने इस घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। इस घटना ने एक बार फिर स्कूल ों में छात्र ों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अभिभावकों और शिक्षा विदों का मानना है कि स्कूल ों में छात्र ों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए प्रभावी तंत्र होना चाहिए और छात्र ों को हिंसा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही, स्कूल ों में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। इस घटना के बाद, आगरा के अन्य स्कूल ों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है और अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। इस घटना ने समाज में भी चिंता का माहौल पैदा कर दिया है और लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि बच्चों में बढ़ रही हिंसा को कैसे रोका जाए.

आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में शनिवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। स्कूल में दो हाईस्कूल के छात्रों के बीच मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप एक छात्र ने दूसरे छात्र पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित छात्र के मुंह पर लगातार मुक्के मारे गए, जिससे उसके चार दांत टूट गए और जबड़े में गंभीर चोट आई। घायल छात्र को तत्काल यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्र कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, बल्कि प्रसिद्ध यूट्यूबर पीयूष मल्होत्रा का पुत्र है। पीयूष मल्होत्रा ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार सुबह लगभग सात बजे उनका बेटा स्कूल गया था। उन्हें स्कूल से लगभग आधे घंटे बाद फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनके बेटे को हल्की चोट लग गई है और उन्हें स्कूल से ले जाने की आवश्यकता है। जब वे स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के मुंह से खून बह रहा था। पीयूष मल्होत्रा ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल की आया ने उनके बेटे को पकड़कर बैठा रखा था और उसके मुंह में रूई ठूंसी हुई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन की ओर से कोई प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया और पूरी घटना में लापरवाही बरती गई। पीयूष मल्होत्रा का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने घटना को छिपाने का प्रयास किया और उन्हें सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से स्कूल में अभिभावकों में आक्रोश का माहौल है और वे स्कूल प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, स्कूल प्रशासन का कहना है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सिकंदरा थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूल में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घायल छात्र और उसके पिता पीयूष मल्होत्रा के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि वे स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह घटना कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि स्कूल प्रशासन ने इस घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अभिभावकों और शिक्षाविदों का मानना है कि स्कूलों में छात्रों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए प्रभावी तंत्र होना चाहिए और छात्रों को हिंसा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही, स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। इस घटना के बाद, आगरा के अन्य स्कूलों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है और अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। इस घटना ने समाज में भी चिंता का माहौल पैदा कर दिया है और लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि बच्चों में बढ़ रही हिंसा को कैसे रोका जाए

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