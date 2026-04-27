आगरा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, आसपास के इलाकों में हड़कंप

आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील रसायनों के कारण लपटें तेजी से फैलती चलीं। आग की तीव्रता इतनी अधिक है कि कंगाल पाड़ा चौकी के सामने स्थित एक कोठी तक लपटें पहुंच गईं। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। आग मंटोला रोड की ओर बढ़ती देख प्रशासन सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जागरण संवाददाता, आगरा । थाना मंटोला क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील रसायनों के कारण लपटें तेजी से फैलती चलीं। इस घटना के कारण आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, लेकिन केमिकल पदार्थों की अधिकता के चलते आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आग की तीव्रता इतनी अधिक है कि कंगाल पाड़ा चौकी के सामने स्थित एक कोठी तक लपटें पहुंच गईं। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। आग मंटोला रोड की ओर बढ़ती देख प्रशासन सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह घटना स्थानीय प्रशासन और निवासियों के लिए एक बड़ा चिंताजनक मुद्दा बन गया है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से न केवल संपत्ति को नुकसान हुआ बल्कि आसपास के इलाकों में भी हवाई प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आग के कारण आसपास के इलाकों में दूषित हवा फैल गई है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और खुले में जाने से बचने की सलाह दी है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं, लेकिन केमिकल पदार्थों की वजह से आग बुझाने में समय लग रहा है। इस बीच, पुलिस ने फैक्ट्री के मालिकों और कर्मचारियों से संपर्क कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी फैक्ट्रीज के लिए सुरक्षा उपाय ों को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना एक बार फिर से उद्योगों में सुरक्षा उपाय ों की आवश्यकता पर प्रकाश टोड़ी है.

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना मंटोला क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील रसायनों के कारण लपटें तेजी से फैलती चलीं। इस घटना के कारण आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, लेकिन केमिकल पदार्थों की अधिकता के चलते आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आग की तीव्रता इतनी अधिक है कि कंगाल पाड़ा चौकी के सामने स्थित एक कोठी तक लपटें पहुंच गईं। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। आग मंटोला रोड की ओर बढ़ती देख प्रशासन सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह घटना स्थानीय प्रशासन और निवासियों के लिए एक बड़ा चिंताजनक मुद्दा बन गया है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से न केवल संपत्ति को नुकसान हुआ बल्कि आसपास के इलाकों में भी हवाई प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आग के कारण आसपास के इलाकों में दूषित हवा फैल गई है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और खुले में जाने से बचने की सलाह दी है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं, लेकिन केमिकल पदार्थों की वजह से आग बुझाने में समय लग रहा है। इस बीच, पुलिस ने फैक्ट्री के मालिकों और कर्मचारियों से संपर्क कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी फैक्ट्रीज के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना एक बार फिर से उद्योगों में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश टोड़ी है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आगरा केमिकल फैक्ट्री भीषण आग प्रदूषण सुरक्षा उपाय

United States Latest News, United States Headlines