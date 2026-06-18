आगरा में तीन माह पहले शादीशुदा युवक की हत्या, पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची साजिश

आगरा में 22 वर्षीय अमित की हत्या का खुलासा 24 घंटे में हुआ। आरोपी छोटा भाई भोलू और मृतक की पत्नी खुशी हैं। अवैध संबंधों के चलते दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया।

आगरा के सुल्तानपुरा छोटी बस्ती क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर इस हत्या कांड का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अमित कुमार (22) कैंट स्थित पंडित जी ढाबे पर वेटर का काम करता था। बुधवार सुबह वह घर से ढाबे जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थानीय लोगों ने घर से करीब सौ मीटर दूर झाड़ियों में उसका शव पड़ा देखा। शव के सिर और चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे, जो किसी भारी पत्थर से किए गए प्रहार के कारण थे। मौके पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे, जिससे साफ था कि हत्या वहीं हुई थी। मृतक के छोटे भाई भोलू ने शुरू में एक ढाबा कर्मचारी पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास के अनुसार, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो देखा कि अमित के पीछे-पीछे उसका छोटा भाई भोलू जा रहा था। जिस स्थान पर हत्या हुई, वहां लोग शौच के लिए जाते हैं। अमित जब शौच करने बैठा था, तभी पीछे से आए भोलू ने वहां पड़े सीमेंट के पत्थर से उसके सिर और चेहरे पर तीन जोरदार वार किए। इसके बाद गमछे से उसका गला घोंट दिया, यहां तक कि गले की हड्डी भी टूट गई। पुलिस ने गुरुवार सुबह मृतक के घर पहुंचकर भोलू को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हत्या की साजिश उसने मृतक की पत्नी खुशी के साथ मिलकर रची थी। पूछताछ में भोलू ने खुलासा किया कि अमित की शादी 19 फरवरी को हुई थी, यानी करीब तीन महीने पहले। शादी के बाद से ही उसके और भाभी खुशी के बीच अवैध संबंध बन गए थे। दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन अमित उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा था। तीन दिन पहले अमित ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद घर में झगड़ा हुआ था। इसी के चलते दोनों ने अमित को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। हत्या के बाद भोलू ने बड़े भाई की मौत पर दहाड़े मारकर रोने का नाटक किया, जबकि खुशी ने घर में फंदे पर लटककर आत्म हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, और लोग इस तरह के संबंधों और हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.

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हत्या अवैध संबंध आगरा पुलिस गिरफ्तारी भाई-पत्नी साजिश

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