आजतक का 'निर्माण भारत समिट': बुनियादी ढांचे, आवास और नए भारत के निर्माण पर मंथन

आजतक आपके लिए लेकर आ रहा है ' निर्माण भारत समिट '। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे, किफायती आवास और नए भारत के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के विभिन्न मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रमुख दिग्गज भाग लेंगे। समिट के दौरान, सड़क और एक्सप्रेसवे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 'नई सोच, नया भारत ' और 'सबका सपना घर हो अपना' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित

अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें इन विषयों पर गहन विचार-विमर्श होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 21 सितंबर को नई दिल्ली के हयात रीजेंसी स्थित रीजेंसी हॉल में किया जाएगा।\कार्यक्रम की शुरुआत 21 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक 'नई सोच नया भारत' विषय पर मनोहर लाल खट्टर, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, के संबोधन के साथ होगी। इसके बाद, 11:30 से 12:00 बजे तक 'सबका सपना घर हो अपना' विषय पर मनोज गौर, सीएमडी, गौर ग्रुप और CREDAI (NCR) के अध्यक्ष के विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे से 12:45 बजे तक 'घर बैठे खरीदो घर' विषय पर अमित कैकर, चीफ बिजनेस ऑफिसर, सिग्नेचर ग्लोबल, आशिम भांजा चौधरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट- रिसर्च एडवाइजरी, ANAROCK Group, अभिनव जोशी, हेड ऑफ रिसर्च, इंडिया, मिडिल-ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, CBRE, पीयूष बोथरा, को-फाउंडर और सीएफओ, Square Yards, और किन्नी गांधी, सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ लक्ज़री सेल्स - आवासीय लेनदेन सेवाएं, Colliers India जैसे विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। 12:45 से 13:15 बजे तक 'टॉप गियर में एक्सप्रेसवे!' विषय पर अवनीश कुमार अवस्थी, पूर्व अपर मुख्य सचिव (गृह, पर्यटन, सूचना विभाग) और सीईओ UPEIDA, UPSH, राघव चंद्र, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और आरके पांडे, एनएचएआई के पूर्व सदस्य अपने अनुभव साझा करेंगे।\दोपहर के भोजन के बाद, 14:00 से 14:30 बजे तक 'आई लव नोएडा' विषय पर डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा अपने विचार रखेंगे। 14:30 से 15:15 बजे तक 'इंफ्रास्ट्रक्चर: विकास का आधार' विषय पर वैभव डांगे, लेखक और नीति विशेषज्ञ, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट, आलोक सिन्हा, सीनियर डायरेक्टर, सरकार एवं अवसंरचना, नाइट फ्रैंक इंडिया, दक्षिता दास, पूर्व एमडी और सीईओ, नेशनल हाउसिंग बैंक और पूर्व आईएएस, पलाश श्रीवास्तव, एमडी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL), और हितेश सचदेवा, पार्टनर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, डेलॉइट इंडिया जैसे विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त करेंगे। इसके अतिरिक्त, 15:15 से 15:45 बजे तक 'हाईवे मैन ऑफ इंडिया' विषय पर नितिन गडकरी, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, 15:45 से 16:15 बजे तक 'विकास का एक्सप्रेसवे' विषय पर हर्ष मल्होत्रा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, 16:15 से 16:45 बजे तक 'नए भारत की तस्वीर' विषय पर रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम का समापन 16:45 से 17:15 बजे तक 'संकट से निकलेगा समाधान' विषय पर राजेश धर्माणी, हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री, हरदीप सिंह मुंडियन, पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री, और धन सिंह रावत, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए विचारों के साथ होगा। कार्यक्रम का समापन 17:15 से 18:00 बजे तक 'बदल रहा है भारत' विषय पर आशीष सूद, शहरी विकास मंत्री, दिल्ली, सुनील शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन योजना मंत्री, राजस्थान, और गौरव गौतम, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता और खेल राज्य मंत्री, हरियाणा के विचार-विमर्श के साथ होगा





