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आजमगढ़ में बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने सतर्कता की अपील

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आजमगढ़ में बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने सतर्कता की अपील
आजमगढ़बारिशतेज हवाएं
📆05-05-2026 10:15:00
📰Dainik Bhaskar
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आजमगढ़ में लगातार बदलते मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने का खतरा है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। शिमला में भारी ओलावृष्टि, आगरा में तेज बारिश और ललितपुर में गेहूं भीगने की खबरें आईं।

आजमगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सोमवार को जिले के आउटर इलाकों में बारिश शुरू हो गई थी, जबकि जिले में तीन बार बारिश हुई। इससे आम जनता को गर्मी से निजात मिली। लगातार बदलते मौसम में भीषण गर्मी के बाद बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया है। मंगलवार को जिले का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में मौसम में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। तेज हवाओं के कारण जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आजमगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने का खतरा है। पांच दिन पहले जिले में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरने से दो गायों के साथ-साथ एक किशोरी की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके साथ ही कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने के कारण बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई थी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से लगातार बदल रहे मौसम को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शिमला के कुफरी-महासू में भारी ओलावृष्टि हुई, जबकि आगरा में तेज बारिश और ललितपुर में हजारों क्विंटल गेहूं भीग गए। झुंझुनूं के सरकारी हॉस्पिटल में कूलिंग जोन तैयार किए गए। लखनऊ में सुबह बूंदाबांदी और काले बादल छाए रहे, जबकि मेरठ में मौसम साफ और तेज धूप खिली.

आजमगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सोमवार को जिले के आउटर इलाकों में बारिश शुरू हो गई थी, जबकि जिले में तीन बार बारिश हुई। इससे आम जनता को गर्मी से निजात मिली। लगातार बदलते मौसम में भीषण गर्मी के बाद बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया है। मंगलवार को जिले का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में मौसम में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। तेज हवाओं के कारण जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आजमगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने का खतरा है। पांच दिन पहले जिले में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरने से दो गायों के साथ-साथ एक किशोरी की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके साथ ही कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने के कारण बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई थी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से लगातार बदल रहे मौसम को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शिमला के कुफरी-महासू में भारी ओलावृष्टि हुई, जबकि आगरा में तेज बारिश और ललितपुर में हजारों क्विंटल गेहूं भीग गए। झुंझुनूं के सरकारी हॉस्पिटल में कूलिंग जोन तैयार किए गए। लखनऊ में सुबह बूंदाबांदी और काले बादल छाए रहे, जबकि मेरठ में मौसम साफ और तेज धूप खिली

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