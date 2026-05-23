आजमगढ़ पुलिस ने अर्धसैनिक बलों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया

आजमगढ़ पुलिस ने अर्धसैनिक बलों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के मुख्य सदस्य विद्यासागर सहित पांच लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस की जांच में आजमगढ़ के 50 से 60 युवक और पूर्वांचल के 500 से अधिक अभ्यर्थी जालसाजी का शिकार हुए हैं। गिरोह युवाओं से छह से दस लाख रुपये तक लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों का फर्जी डोमिसाइल और अन्य दस्तावेज तैयार कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराता था। हालांकि, अभी तक कुल ठगी की रकम का आधिकारिक आकलन नहीं हो सका है। पुलिस विवेचना कर रही है, लेकिन गिरोह के नेटवर्क अन्य राज्यों से जुड़े होने के कारण ठगी की रकम काफी बड़ी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य के डोमिसाइल पर अर्धसैनिक बल और सेना में भर्ती में विशेष छूट मिलती थी, जिससे भर्ती में आसानी से मिल जाता है। गिरोह लोगों से ठगी करता था, झांसा देकर उन्हें यह बताता था कि उन्हें सीआरपीएफ, बीएसएफ में भर्ती कराया गया है।

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