आजाद समाज पार्टी का विस्तार: नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मेरठ में फूंका चुनावी बिगुल, सपा नेता बाबर चौहान शामिल

नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मेरठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाजवादी छात्रसभा के नेता बाबर चौहान को अपनी पार्टी में शामिल कर किठौर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलने और प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
मेरठ के गुरुकुल गार्डन में आयोजित एक विशाल जनसभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के भविष्य के रोडमैप को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब केवल कुछ सीमित सीटों तक नहीं सिमटेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए कहा कि अब यह पार्टी और उसके निष्ठावान कार्यकर्ता मिलकर यह तय करेंगे कि किस विशेष सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए ताकि सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके और अधिकतम प्रभाव डाला जा सके। उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर अपनी ऐतिहासिक जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह की राजनीति क लहर वहां देखी गई, वैसी ही लहर अब मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी पैदा की जा सकती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी का आधार व्यापक बनाना और उन नए चेहरों को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ना था जो वास्तव में समाज के लिए काम करना चाहते हैं। इस अवसर पर चंद्रशेखर ने वर्तमान राजनीति क व्यवस्था और सत्तासीन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग केवल खोखले वादे कर रहे हैं और धरातल पर सामाजिक न्याय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने विशेष रूप से नीट परीक्षा जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि जो सरकार सुरक्षा और पारदर्शिता का बड़ा दावा करती है, वह आज देश के लाखों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने विपक्ष की मुख्य बड़ी पार्टियों की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि वे जनता के वास्तविक मुद्दों को भूलकर मौन हो चुके हैं और केवल अपनी सत्ता की राजनीति में व्यस्त हैं। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि अब समय बड़े बदलाव का है और समाज के उन वर्गों को नेतृत्व सौंपने का है जिन्होंने जीवनभर संघर्ष किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी केवल चुनावी गणित के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए मैदान में उतरेगी। इसी कड़ी में उन्होंने घोषणा की कि जून के महीने से उनकी पार्टी एक व्यापक 'घर-घर अभियान' शुरू करेगी, जिसका लक्ष्य हर परिवार तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना होगा। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जब समाजवादी छात्रसभा के राष्ट्रीय सचिव बाबर चौहान खरदौनी ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बाबर चौहान की पार्टी में आने से किठौर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आने की संभावना है। बाबर चौहान लंबे समय से समाजवादी पार्टी के विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और लखनऊ तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे विशेष रूप से युवाओं को अवसर देने की वकालत करते रहे हैं। राजनीति क गलियारों में यह चर्चा आम है कि बाबर चौहान किठौर सीट के लिए टिकट की दौड़ में काफी आगे थे, लेकिन वहां पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के साथ उनके गहरे मतभेद और पार्टी के भीतर पर्याप्त संभावनाओं की कमी के कारण उन्होंने चंद्रशेखर का साथ देने का कठिन फैसला किया। बाबर चौहान मुस्लिम राजपूत समुदाय से आते हैं, जिसकी किठौर क्षेत्र में काफी अच्छी आबादी है, जिससे आजाद समाज पार्टी को वहां एक मजबूत जनाधार मिल सकता है और यह सपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसके अलावा, चंद्रशेखर ने शहर सीट से दावेदार बदर अली के प्रयासों की जमकर सराहना की और अन्य कार्यकर्ताओं को भी उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, वही वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इस दौरान चरण सिंह और चतर सिंह जाटव जैसे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की विस्तृत रणनीति पर चर्चा की। चंद्रशेखर ने यह साफ कर दिया कि वे केवल स्थापित और अनुभवी नेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि संघर्षशील युवाओं को, चाहे उनकी उम्र कम हो या अधिक, चुनाव लड़ाएंगे। उनका मानना है कि नई पीढ़ी के पास नए विचार और नई ऊर्जा है और वे ही इस समय की राजनीति क और सामाजिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजाद समाज पार्टी एक निर्णायक और प्रभावशाली भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करेगी.
मेरठ के गुरुकुल गार्डन में आयोजित एक विशाल जनसभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के भविष्य के रोडमैप को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब केवल कुछ सीमित सीटों तक नहीं सिमटेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए कहा कि अब यह पार्टी और उसके निष्ठावान कार्यकर्ता मिलकर यह तय करेंगे कि किस विशेष सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए ताकि सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके और अधिकतम प्रभाव डाला जा सके। उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर अपनी ऐतिहासिक जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह की राजनीतिक लहर वहां देखी गई, वैसी ही लहर अब मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी पैदा की जा सकती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी का आधार व्यापक बनाना और उन नए चेहरों को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ना था जो वास्तव में समाज के लिए काम करना चाहते हैं। इस अवसर पर चंद्रशेखर ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और सत्तासीन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग केवल खोखले वादे कर रहे हैं और धरातल पर सामाजिक न्याय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने विशेष रूप से नीट परीक्षा जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि जो सरकार सुरक्षा और पारदर्शिता का बड़ा दावा करती है, वह आज देश के लाखों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने विपक्ष की मुख्य बड़ी पार्टियों की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि वे जनता के वास्तविक मुद्दों को भूलकर मौन हो चुके हैं और केवल अपनी सत्ता की राजनीति में व्यस्त हैं। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि अब समय बड़े बदलाव का है और समाज के उन वर्गों को नेतृत्व सौंपने का है जिन्होंने जीवनभर संघर्ष किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी केवल चुनावी गणित के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए मैदान में उतरेगी। इसी कड़ी में उन्होंने घोषणा की कि जून के महीने से उनकी पार्टी एक व्यापक 'घर-घर अभियान' शुरू करेगी, जिसका लक्ष्य हर परिवार तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना होगा। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जब समाजवादी छात्रसभा के राष्ट्रीय सचिव बाबर चौहान खरदौनी ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बाबर चौहान की पार्टी में आने से किठौर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आने की संभावना है। बाबर चौहान लंबे समय से समाजवादी पार्टी के विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और लखनऊ तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे विशेष रूप से युवाओं को अवसर देने की वकालत करते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि बाबर चौहान किठौर सीट के लिए टिकट की दौड़ में काफी आगे थे, लेकिन वहां पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के साथ उनके गहरे मतभेद और पार्टी के भीतर पर्याप्त संभावनाओं की कमी के कारण उन्होंने चंद्रशेखर का साथ देने का कठिन फैसला किया। बाबर चौहान मुस्लिम राजपूत समुदाय से आते हैं, जिसकी किठौर क्षेत्र में काफी अच्छी आबादी है, जिससे आजाद समाज पार्टी को वहां एक मजबूत जनाधार मिल सकता है और यह सपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसके अलावा, चंद्रशेखर ने शहर सीट से दावेदार बदर अली के प्रयासों की जमकर सराहना की और अन्य कार्यकर्ताओं को भी उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, वही वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इस दौरान चरण सिंह और चतर सिंह जाटव जैसे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की विस्तृत रणनीति पर चर्चा की। चंद्रशेखर ने यह साफ कर दिया कि वे केवल स्थापित और अनुभवी नेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि संघर्षशील युवाओं को, चाहे उनकी उम्र कम हो या अधिक, चुनाव लड़ाएंगे। उनका मानना है कि नई पीढ़ी के पास नए विचार और नई ऊर्जा है और वे ही इस समय की राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजाद समाज पार्टी एक निर्णायक और प्रभावशाली भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करेगी
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