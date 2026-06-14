आज का मौसम: दिल्ली-यूपी समेत 18 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, गर्मी से राहत के आसार

मौसम विभाग ने 14 जून को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और धूल भरी हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।

देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी 14 जून को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस बदलाव से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। राजधानी दिल्ली के लोगों को आज भी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिनभर दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही धूल भरी तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी के अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है, जो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इससे लोगों को उमस और चिलचिलाती धूप से काफी हद तक आराम मिलेगा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट ले रहा है। यूपी के कई जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने बुलंदशहर, हरदोई, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में विशेष अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में भी आज बादलों का डेरा रहेगा और कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने बिहार के जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, अररिया, खगड़िया, गया, पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को आकाशीय बिजली से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी आज राहत वाली बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर यह आफत भी बन सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, टिहरी गढ़वाल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, शिमला, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर और सिरमौर में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना है। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह ही जम्मू-कश्मीर में भी आज मौसम सुहावना रहेगा। घाटी के कई हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी का अहसास नहीं होगा। मौसम विभाग ने आज पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, गांदरबल, डोडा, रामबन, बांदीपोरा और कठुआ में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। पर्यटन के लिहाज से यह मौसम काफी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को कहा है। मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों में भी आज आंधी-बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी, मुरैना, भोपाल, विदिशा, कटनी, इंदौर, धार, श्योपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, अशोकनगर, नीमच, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रायसेन और सतना में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान के सीकर, जयपुर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, नागौर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में भी तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। मरुस्थल के इन इलाकों में धूल भरी आंधी चलने से दृश्यता कम होने की आशंका है, इसलिए वाहन चालकों को संभलकर चलने की सलाह दी गई है.

देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी 14 जून को दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस बदलाव से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। राजधानी दिल्ली के लोगों को आज भी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिनभर दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही धूल भरी तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी के अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है, जो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इससे लोगों को उमस और चिलचिलाती धूप से काफी हद तक आराम मिलेगा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट ले रहा है। यूपी के कई जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने बुलंदशहर, हरदोई, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में विशेष अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में भी आज बादलों का डेरा रहेगा और कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने बिहार के जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, अररिया, खगड़िया, गया, पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को आकाशीय बिजली से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी आज राहत वाली बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर यह आफत भी बन सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, टिहरी गढ़वाल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, शिमला, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर और सिरमौर में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना है। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह ही जम्मू-कश्मीर में भी आज मौसम सुहावना रहेगा। घाटी के कई हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी का अहसास नहीं होगा। मौसम विभाग ने आज पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, गांदरबल, डोडा, रामबन, बांदीपोरा और कठुआ में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। पर्यटन के लिहाज से यह मौसम काफी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को कहा है। मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों में भी आज आंधी-बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी, मुरैना, भोपाल, विदिशा, कटनी, इंदौर, धार, श्योपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, अशोकनगर, नीमच, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रायसेन और सतना में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान के सीकर, जयपुर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, नागौर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में भी तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। मरुस्थल के इन इलाकों में धूल भरी आंधी चलने से दृश्यता कम होने की आशंका है, इसलिए वाहन चालकों को संभलकर चलने की सलाह दी गई है





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