आज का मौसम: कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, कुछ जगहों पर लू की भी संभावना

देश भर में मौसम बदल रहा है। कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।

आज का मौसम : देश भर में मौसम ने फिर से करवट ली है। आज (13 अप्रैल) सोमवार की सुबह से ही कई राज्यों में इसका असर दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के नवीनतम अपडेट के अनुसार, लगभग 11 राज्यों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं, कुछ क्षेत्रों में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान लू चलने की संभावना जताई गई है। यानी देश का मौसम इस समय दो हिस्सों में विभाजित दिखाई दे रहा है। आइए आज की वेदर रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

इन 11 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और केरल में आज बारिश और तेज हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण बारिश, बर्फबारी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम: दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश थम चुकी है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं है। सुबह हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, तापमान तेजी से ऊपर जाएगा। दोपहर तक तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर महसूस होगा। हालांकि बीच-बीच में चलने वाली तेज हवाएं थोड़ी राहत दे सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल: उत्तर प्रदेश में मौसम मिलाजुला रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना कम है और वहां गर्मी और लू लोगों को परेशान कर सकती है। सुबह कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन दिन में उमस और तापमान दोनों बढ़ेंगे।

बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? बिहार में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। यहां आज बारिश की संभावना नहीं है और सुबह से ही तेज धूप निकल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और लू का असर बढ़ेगा। मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, गया, बक्सर, सिवान, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में तापमान बढ़ने और गर्म हवाएं चलने की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों के लिए अलर्ट: IMD के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में मौसम फिर बिगड़ सकता है। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर में भी आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम संबंधी चेतावनी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: (i) सिक्किम में आज, अरुणाचल प्रदेश में 14, 15 और 18 अप्रैल को, और असम और मेघालय में 17 और 18 अप्रैल को बिजली और गरज के साथ छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। (ii) अगले 4–5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी।

अन्य राज्यों का वेदर: दूसरी ओर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ने की संभावना है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब में भी तेज हवा और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां एक तरफ बारिश और तेज हवाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नवीनतम मौसम अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त, विभाग ने लोगों को लू से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। यदि आवश्यक हो, तो लोगों को सनस्क्रीन और टोपी का उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है। मौसम की यह स्थिति विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी राज्यों को मौसम की स्थिति पर करीब से नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों को बचाने और नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है। सरकार ने भी स्थिति पर निगरानी रखने और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर, यह महत्वपूर्ण है कि लोग सतर्क रहें और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों का पालन करें।





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