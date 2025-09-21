आज का समाचार: सूर्य ग्रहण, थाईलैंड टूर, राशिफल और मनोरंजन की खबरें

आज की ताज़ा ख़बरें: 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण, 49,500 रुपये में थाईलैंड टूर पैकेज, राशिफल, सोना-चांदी के भाव, 'कल्कि 2' विवाद, जुबिन गर्ग की पत्नी का वीडियो, नवरात्रि की शुरुआत और कई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट।

वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है, जिससे लोगों में उत्सुकता और खगोलीय घटनाओं के प्रति रुचि बढ़ गई है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है और इसे देखने के लिए वैज्ञानिक और आम लोग दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो विभिन्न राशियों पर अलग-अलग तरह से पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इस घटना के दौरान सुरक्षा और सावधानियों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। ग्रहण के समय विशेष मंत्रों का

जाप और धार्मिक अनुष्ठानों का भी महत्व होता है, जिससे लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह खगोलीय घटना न केवल विज्ञान बल्कि धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को भी प्रभावित करती है।\थाईलैंड टूर पैकेज की बात करें तो, 49,500 रुपये में 4 दिन का थाईलैंड टूर पैकेज उपलब्ध है। इस पैकेज में फ्लाइट, होटल, भोजन और स्थानीय यात्राएं शामिल हैं, जो पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है। महगामा में वेज पटियाला के नए स्वाद का आनंद लिया जा सकता है, जो भोजन प्रेमियों के लिए एक नया अनुभव लेकर आया है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार, तुला राशि के जातकों की लव लाइफ आज रोमांटिक रहेगी, साथ ही बिजनेस में भी उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। सोना-चांदी के भावों में लगातार उछाल देखा जा रहा है, और आज जयपुर में इनके ताजा भावों का पता लगाया जा सकता है। पितृपक्ष के दौरान, सपनों में पूर्वजों का आना और उनके विभिन्न रूपों का दिखना मोक्ष की खुशखबरी लेकर आता है। एच-1बी वीजा फीस में वृद्धि से अमेरिका में भारतीय पेशेवरों में चिंता का माहौल है।\मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों में, 'कल्कि 2' विवाद के बीच दीपिका पादुकोण के समर्थन में डायना पेंटी का आना चर्चा का विषय बना हुआ है। जुबिन गर्ग की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी गरिमा का इमोशनल वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मैनेजर सिद्धार्थ का समर्थन किया है। मकर राशि के जातकों के दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। बरेली का ब्लाउज कलेक्शन रांची में छाया हुआ है, जहाँ खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। ऑफिस डेस्क पर 5 पौधे रखने से कार्य क्षमता में सुधार होता है, जिससे बॉस भी खुश होते हैं और प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। इनमें सक्युलेंट, जेड, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और लकी बैम्बू शामिल हैं। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसके लिए कलश स्थापना में मिट्टी या पीतल का कलश, गंगाजल और जौ जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। कैल्शियम और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे दिन 17.31 करोड़ रुपये की कमाई की। हिना खान ने ट्विंकल खन्ना के गाने पर शानदार डांस किया, जिसमें वे अभिषेक के साथ नजर आईं। मेष, कर्क और तुला राशि के लोगों के रिश्तों में ताजगी आएगी। एक किसान के बेटे ने रेलवे NTPC परीक्षा में सफलता हासिल की, जिससे उसके परिवार और समुदाय का नाम रोशन हुआ। अमेरिका ने बगराम एयरबेस को वापस मांगा है





सूर्य ग्रहण थाईलैंड टूर राशिफल सोना-चांदी मनोरंजन नवरात्रि वीजा

