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आज का दिन ग्रहों की स्थिति कैसा रहेगा, जानिए अपनी राशिका स्थिति के आधार पर

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आज का दिन ग्रहों की स्थिति कैसा रहेगा, जानिए अपनी राशिका स्थिति के आधार पर
ग्रहों की स्थितिआज का दिनसाझेदारी
📆13-05-2026 23:36:00
📰Dainik Jagran
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आनंद सागर पाठक से जानते हैं, चंद्र और लग्न के हिसाब से, आपका आज का दिन कैसा रहेगा। जानिए कैसी रहेगी आपकी साझेदारी, करियर और निवेश के मामले में।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज ग्रहों की स्थिति आपके व्यक्तित्व में निखार और सामाजिक दायरे में विस्तार का संकेत दे रही है। शुक्रदेव का मिथुन राशि में प्रवेश आपके रिश्तों में मधुरता और रचनात्मकता लेकर आएगा। मेष राशि में सूर्यमंगल की युति आपको लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखेगी, लेकिन उतावलेपन से बचने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपकी बुद्धिमानी को नई दिशा देंगे। शाम के समय चंद्रमा का गोचर आपको नई कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और सही दिशा में कदम उठाने के लिए अत्यंत शुभ है.

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज ग्रहों की स्थिति आपके व्यक्तित्व में निखार और सामाजिक दायरे में विस्तार का संकेत दे रही है। शुक्रदेव का मिथुन राशि में प्रवेश आपके रिश्तों में मधुरता और रचनात्मकता लेकर आएगा। मेष राशि में सूर्यमंगल की युति आपको लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखेगी, लेकिन उतावलेपन से बचने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपकी बुद्धिमानी को नई दिशा देंगे। शाम के समय चंद्रमा का गोचर आपको नई कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और सही दिशा में कदम उठाने के लिए अत्यंत शुभ है

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ग्रहों की स्थिति आज का दिन साझेदारी करियर निवेश

 

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