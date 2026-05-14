आज के शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल का समय (14 May 2026) विचार करें

आज का नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, जिसमें चंद्रमा मीन राशि से आ रहा है। इसके साथ ही त्रयोदशी और आयुष्मानकरण योग भी बन रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत के दिन महादेव की साधना करने से रुके हुए काम पूरी हो सकते हैं और सुख-संृद्धि में वृद्धि होती है। आज नक्षत्र केinfluence पर भी प्रभाव पड़ेगा।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 14 मई गुरु प्रदोष व्रत किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि पर गुरुवार का दिन पड़ रह है। इसलिए आज गुरु प्रदोष व्रत का बेहद शुभ संयोग बना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत के दिन महादेव की साधना करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आज शाम को चंद्रदेव का मीन राशि से मेष राशि में गोचर होगा। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय , सूर्यास्त और राहुकाल का समय समेत आदि जानकारी। तिथि: कृष्ण द्वादशी मास: ज्येष्ठदिन: गुरुवारसंवत्: 2083 तिथि: कृष्ण द्वादशी – प्रातः 11 बजकर 20 मिनट तक, फिर त्रयोदशीयोग:.

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 14 मई गुरु प्रदोष व्रत किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि पर गुरुवार का दिन पड़ रह है। इसलिए आज गुरु प्रदोष व्रत का बेहद शुभ संयोग बना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत के दिन महादेव की साधना करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आज शाम को चंद्रदेव का मीन राशि से मेष राशि में गोचर होगा। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल का समय समेत आदि जानकारी। तिथि: कृष्ण द्वादशी मास: ज्येष्ठदिन: गुरुवारसंवत्: 2083 तिथि: कृष्ण द्वादशी – प्रातः 11 बजकर 20 मिनट तक, फिर त्रयोदशीयोग:





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गुरु प्रदोष व्रत आधारक विधि सूर्योदय सूर्यास्त राहुकाल निर्देश

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