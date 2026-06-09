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आज का शब्द: शम्पा और वीरेन्द्र वत्स की कविता- छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस

आज का शब्द News

आज का शब्द: शम्पा और वीरेन्द्र वत्स की कविता- छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस
शम्पावीरेन्द्र वत्सकविता
📆09-06-2026 20:10:00
📰Amar Ujala
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📊News: 39% · Publisher: 51%

आज का शब्द शम्पा और वीरेन्द्र वत्स की कविता- छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस में मेघ के उर में कुटिल दुर्भावना का वास है, कब मिटी है भूख इसकी प्यास, हो चुका है वह भयावह जलचरों का वास।

आज का शब्द शम्पा और वीरेन्द्र वत्स की कविता - छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस में मेघ के उर में कुटिल दुर्भावना का वास है, कब मिटी है भूख इसकी प्यास, हो चुका है वह भयावह जलचरों का वास। देखता बस रूप लेकर कर्म से संन्यास। छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस , इस हृदय वन से नहीं जाता कभी मधुमास, वह उमंग वह आस मिलन की वह अदम्य अभिलाषा, बिना विचारे जड़-चेतन के ध्वंसक महाविलय को, बाधाएँ सब भूल बढ़ी वह दुर्गम वन में आगे। प्रिय की एक एक बोली पर सौ-सौ बार मरूँगी, काँप उठेगी काया जब होठों को वह चूमेगा, और बिना उसके भी जीवित कैसे रह पाऊँगी। दृश्य वहाँ का देख लगा गहरा आघात हृदय को, अलिंगन में बँधी हुई थी कंधे पर सोई थी, अंत नहीं यह, इसी जगह से नई राह खुलती है, आज का विचार मनोहर श्याम जोशी पर। परवीन शाकिर इस ज़ख़्म को हम ने कभी सिलते नहीं देखा, हुल्लड़ मुरादाबादी की हास्य ग़ज़ल चाँद औरों पर मरेगा, उर्दू शायरी। पढ़ें शायरी और एकलाइन शायरी हिंदी में विभिन्न स्वादों जैसे कि प्रेम शायरी, दुख शायरी, रोमांटिक शायरी, जीवन शायरी और महान शायरों की शायर.

आज का शब्द शम्पा और वीरेन्द्र वत्स की कविता- छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस में मेघ के उर में कुटिल दुर्भावना का वास है, कब मिटी है भूख इसकी प्यास, हो चुका है वह भयावह जलचरों का वास। देखता बस रूप लेकर कर्म से संन्यास। छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस, इस हृदय वन से नहीं जाता कभी मधुमास, वह उमंग वह आस मिलन की वह अदम्य अभिलाषा, बिना विचारे जड़-चेतन के ध्वंसक महाविलय को, बाधाएँ सब भूल बढ़ी वह दुर्गम वन में आगे। प्रिय की एक एक बोली पर सौ-सौ बार मरूँगी, काँप उठेगी काया जब होठों को वह चूमेगा, और बिना उसके भी जीवित कैसे रह पाऊँगी। दृश्य वहाँ का देख लगा गहरा आघात हृदय को, अलिंगन में बँधी हुई थी कंधे पर सोई थी, अंत नहीं यह, इसी जगह से नई राह खुलती है, आज का विचार मनोहर श्याम जोशी पर। परवीन शाकिर इस ज़ख़्म को हम ने कभी सिलते नहीं देखा, हुल्लड़ मुरादाबादी की हास्य ग़ज़ल चाँद औरों पर मरेगा, उर्दू शायरी। पढ़ें शायरी और एकलाइन शायरी हिंदी में विभिन्न स्वादों जैसे कि प्रेम शायरी, दुख शायरी, रोमांटिक शायरी, जीवन शायरी और महान शायरों की शायर

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शम्पा वीरेन्द्र वत्स कविता छोड़ दूँ कैसे मिलन की आस आज का शब्द

 

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