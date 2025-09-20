Head Topics

आज की ताज़ा खबरें: राशिफल, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख ख़बरें

आज की ताज़ा खबरें: राशिफल, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख ख़बरें
राशिफलअंतर्राष्ट्रीय संबंधराजनीति
  News18 Hindi
आज की ताज़ा खबरों में, सभी राशियों के लिए दिन का राशिफल, भारत-पाकिस्तान मैच पर जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम का बयान, अमेरिका-वेनेजुएला के बीच तनाव, केपी ओली पर आरोप, काली मिर्च के फायदे, राजनीतिक घटनाक्रम, पाम पैराडाइज योजना, नकल के आरोप में गिरफ्तारी, स्वास्थ्य संबंधी अपडेट, बिग बॉस का सच, पोलैंड द्वारा मिसाइल खरीद, एसआईटी का गठन, ड्रोन निर्माण, युवती पर हमला और रागी आटे के फायदे शामिल हैं।

आज का दिन सभी राशियों के लिए उत्साह और कुछ चुनौतियों से भरा रहने वाला है। सुबह के नाश्ते में पौष्टिक आहार शामिल करें, जैसे सत्तू, पालक, मेथी, गाजर-मूली और चुकंदर के पराठे। मेथी पराठा बनाने के लिए आटे में मेथी, नमक, हल्दी और हरी मिर्च मिलाकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जा सकता है। विभिन्न राजनीति क और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम ने भारत-पाकिस्तान मैच के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है, जिसे जानना ज़रूरी है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच

बढ़ते तनाव भी चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त, पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को लेकर भी चर्चा गर्म है, जहां उन पर गोलीबारी की घटना के लिए ज़िम्मेदारी का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य संबंधी खबरों में काली मिर्च के वजन घटाने में सहायक होने की बात सामने आई है।\राजनीतिक हलचलें भी तेज़ हैं। महागठबंधन पर नित्यानंद राय का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने इसे ‘धर्मयुद्ध’ करार दिया है। इसके अलावा, पाम पैराडाइज योजना में घर पाने का एक सुनहरा अवसर है, जहां ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से फ्लैट की चाबी मिल सकती है। जयपुर में भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य और खान-पान से जुड़ी खबरों में, सेहत के लिए ज़रूरी दवाओं के निर्माण और बिग बॉस के घर में स्मोकिंग परमिशन जैसे सवाल भी शामिल हैं। खाने के शौकीनों के लिए, शहर के प्रसिद्ध पकौड़ों और दही-बड़ों का स्वाद एक आकर्षक खबर है, जो दूर-दूर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। पोलैंड ने अमेरिका से जैवलिन मिसाइलों की खरीद की है, जबकि कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सतना के युवाओं द्वारा बनाए गए ड्रोन, खड्ग और शक्ति, सेना के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।\अपराध और स्थानीय खबरों में, चूरू में एक युवती पर चाकू से हमले की खबर है, जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान देते हुए, रागी के आटे से बने नाश्ते का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान और फिट रखेगा। रागी का आटा ग्लूटेन-मुक्त होने के साथ-साथ पाचन में भी आसान होता है। कटेली चौलाई आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ईरान UNSC के फैसले पर भड़का हुआ है। बागेश्वर की सरस मार्केट में दुर्लभ जड़ी-बूटियों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इन सभी खबरों के बीच, हर किसी के लिए दिनभर की गतिविधियों और घटनाओं पर नज़र रखना ज़रूरी है

राशिफल अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति स्वास्थ्य अपराध

 

