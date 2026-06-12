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आज के दिन: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से संबंधित मामले में सुनवाई, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आगाज

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आज के दिन: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से संबंधित मामले में सुनवाई, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आगाज
मीनाक्षी नटराजनआईसीसी महिला टी20 विश्व कपकेंद्रीय वस्त्र मंत्री
📆12-06-2026 01:15:00
📰Amar Ujala
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आज है शुक्रवार, 12 जून। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए जानते हैं...आज 12 जून 2026 को जेष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से संबंधित मामले में सुनवाई होगी। इसके साथ ही आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आगाज होगा।

आज के दिन: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से संबंधित मामले में सुनवाई, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आगाज, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में होने जा रहा है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बरसी है, सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब में रहने वाले सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12 के एक छात्र की याचिका पर बोर्ड और उसके दुबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी किया है और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई है.

आज के दिन: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से संबंधित मामले में सुनवाई, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आगाज, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में होने जा रहा है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बरसी है, सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब में रहने वाले सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12 के एक छात्र की याचिका पर बोर्ड और उसके दुबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी किया है और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई है

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

मीनाक्षी नटराजन आईसीसी महिला टी20 विश्व कप केंद्रीय वस्त्र मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई बोर्ड अहमदाबाद प्लेन क्रैश

 

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