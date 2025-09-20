आज की ताज़ा ख़बरें: राशिफल, राजनीतिक घटनाक्रम, स्वास्थ्य और स्थानीय अपडेट

आज की प्रमुख ख़बरों में शामिल हैं: सभी राशियों के लिए राशिफल, भारत-पाकिस्तान मैच पर अपडेट, स्वस्थ नाश्ते के विकल्प, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव, केपी ओली से जुड़ी खबरें, काली मिर्च के स्वास्थ्य लाभ, राजनीतिक बयान, पाम पैराडाइज योजना और स्थानीय अपडेट।

आज का दिन सभी राशियों के लिए कुछ उत्साह और कुछ चुनौतियाँ लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति और दैनिक राशिफल के अनुसार, आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह दी जाती है। भारत-पाकिस्तान मैच की बात करें तो, जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम ने इस मैच से किसी खास नतीजे की उम्मीद नहीं जताई है। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, इस मैच से कुछ भी हासिल नहीं होगा।\इसके अतिरिक्त, सुबह के नाश्ते में स्वस्थ आहार शामिल करने की सलाह दी जाती है।

सत्तू, पालक, मेथी, गाजर-मूली और चुकंदर पराठे जैसे विकल्पों को शामिल करके आप अपने दिन की शुरुआत ऊर्जा और पोषण से कर सकते हैं। मेथी पराठा बनाने के लिए, आटे में मेथी, नमक, हल्दी और हरी मिर्च मिलाकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प तैयार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में अस्थिरता की आशंका है। इसी बीच, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली फिर से चर्चा में हैं। उन पर युवाओं का दबाव बना हुआ है और उनकी गद्दी छीनने के बाद अब उनकी नई मांगें हैं, जिसमें हाल ही में हुई गोलीबारी में 19 लोगों की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो, काली मिर्च वजन घटाने में सहायक है। यह एक आम मसाला है जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और वसा को जलाने में मदद करता है। राजनीतिक परिदृश्य में, महागठबंधन पर नित्यानंद राय ने इसे चुनाव नहीं बल्कि 'धर्मयुद्ध' करार दिया है। वहीं, पाम पैराडाइज योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से फ्लैट पाने का सुनहरा अवसर है, जिसमें 120 फ्लैट उपलब्ध हैं और 9300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जयपुर में भर्ती परीक्षा के दौरान नकल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है





