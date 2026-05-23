आज का राशिफल 24 मई 2026

आज 24 मई दिन रविवार को सूर्य का गोचर वृषभ राशि में बुध के साथ हो रहा है। ऐसे में वृषभ राशि में बुधादित्य योग बना है। जबकि आज चंद्रमा को संचार सिंह राशि से हो रहा है। और मंगल मेष राशि संचार करते हुए रूचक राजयोग बना रहे हैं। यह तमाम स्थिति शुभ ग्रह योग का संकेत दे रहा है। ऐसे में सितारों की गणना बताती है कि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक आज अपनी मानसिक शांति, संवाद शैली और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक आज सामाजिक दायरे का विस्तार करने, करियर की ठोस प्लानिंग पर गौर करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई साझेदारी और आत्ममंथन का रहेगा।

आज 24 मई दिन रविवार को सूर्य का गोचर वृषभ राशि में बुध के साथ हो रहा है। ऐसे में वृषभ राशि में बुध ादित्य योग बना है। जबकि आज चंद्रमा को संचार सिंह राशि से हो रहा है। और मंगल मेष राशि संचार करते हुए रूचक राजयोग बना रहे हैं। यह तमाम स्थिति शुभ ग्रह योग का संकेत दे रहा है। ऐसे में सितारों की गणना बताती है कि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक आज अपनी मानसिक शांति, संवाद शैली और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक आज सामाजिक दायरे का विस्तार करने, करियर की ठोस प्लानिंग पर गौर करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई साझेदारी और आत्ममंथन का रहेगा.

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