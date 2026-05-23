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आज का राशिफल 24 मई 2026

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आज का राशिफल 24 मई 2026
राशिफल24 मई 2026वृषभ राशि
📆23-05-2026 22:51:00
📰NBT Hindi News
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आज 24 मई दिन रविवार को सूर्य का गोचर वृषभ राशि में बुध के साथ हो रहा है। ऐसे में वृषभ राशि में बुधादित्य योग बना है। जबकि आज चंद्रमा को संचार सिंह राशि से हो रहा है। और मंगल मेष राशि संचार करते हुए रूचक राजयोग बना रहे हैं। यह तमाम स्थिति शुभ ग्रह योग का संकेत दे रहा है। ऐसे में सितारों की गणना बताती है कि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक आज अपनी मानसिक शांति, संवाद शैली और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक आज सामाजिक दायरे का विस्तार करने, करियर की ठोस प्लानिंग पर गौर करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई साझेदारी और आत्ममंथन का रहेगा।

आज 24 मई दिन रविवार को सूर्य का गोचर वृषभ राशि में बुध के साथ हो रहा है। ऐसे में वृषभ राशि में बुध ादित्य योग बना है। जबकि आज चंद्रमा को संचार सिंह राशि से हो रहा है। और मंगल मेष राशि संचार करते हुए रूचक राजयोग बना रहे हैं। यह तमाम स्थिति शुभ ग्रह योग का संकेत दे रहा है। ऐसे में सितारों की गणना बताती है कि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक आज अपनी मानसिक शांति, संवाद शैली और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक आज सामाजिक दायरे का विस्तार करने, करियर की ठोस प्लानिंग पर गौर करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई साझेदारी और आत्ममंथन का रहेगा.

आज 24 मई दिन रविवार को सूर्य का गोचर वृषभ राशि में बुध के साथ हो रहा है। ऐसे में वृषभ राशि में बुधादित्य योग बना है। जबकि आज चंद्रमा को संचार सिंह राशि से हो रहा है। और मंगल मेष राशि संचार करते हुए रूचक राजयोग बना रहे हैं। यह तमाम स्थिति शुभ ग्रह योग का संकेत दे रहा है। ऐसे में सितारों की गणना बताती है कि, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक आज अपनी मानसिक शांति, संवाद शैली और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक आज सामाजिक दायरे का विस्तार करने, करियर की ठोस प्लानिंग पर गौर करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई साझेदारी और आत्ममंथन का रहेगा

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राशिफल 24 मई 2026 वृषभ राशि बुध चंद्रमा मंगल करियर सामाजिक दायरा नई साझेदारी आत्ममंथन

 

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