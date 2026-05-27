आज का राशिफल 28 मई 2026, जानें अपना भविष्यफल, जानें क्या कहते हैं किस्मत के सितारे।

आज 28 मई को चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होने से एक ओर केमद्रुम योग बनेगा क्योंकि चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव खाली रहेंगे। लेकिन सूर्यदेव आज मंगल और गुरु के मध्य में विराजमान होकर उभयचरी योग बनाएंगे। जबकि आज कुंभ राशि के राहु देव अप्रत्याशित लाभ और मित्रों से सहयोग दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। इन स्थितियों में आज का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, जानें अपना आज का राशिफल । चंद्रदेव आज तुला राशि में आपके सातवें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो आपके ध्यान को पूरी तरह से निजी रिश्तों और मानसिक शांति पर केंद्रित रखेगा। मुमकिन है कि आज आप अपने आसपास के लोगों के रिएक्शन को लेकर थोड़े संवेदनशील रहें। तीसरे भाव में मौजूद बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव आपके कम्यूनिकेशन और पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। तुला राशि के चंद्रदेव के प्रभाव से आप दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए छोटी-छोटी गलतफहमियों से अपनी मानसिक शांति को डिस्टर्ब न होने दें। पहले भाव के मंगलदेव स्वभाव में थोड़ा गुस्सा बढ़ा सकते हैं, जिससे पार्टनर के बीच ईगो आ सकता है। आर्थिक रूप से दूसरे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की युति प्रैक्टिकल फैसले लेने में मददगार साबित होगी और आपका पूरा फोकस बचत बढ़ाने पर रहेगा। ग्यारहवें भाव में बैठे राहु आपको अचानक किसी बड़े नेटवर्क से धन लाभ करा सकते हैं.

आज 28 मई को चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होने से एक ओर केमद्रुम योग बनेगा क्योंकि चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव खाली रहेंगे। लेकिन सूर्यदेव आज मंगल और गुरु के मध्य में विराजमान होकर उभयचरी योग बनाएंगे। जबकि आज कुंभ राशि के राहु देव अप्रत्याशित लाभ और मित्रों से सहयोग दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। इन स्थितियों में आज का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, जानें अपना आज का राशिफल। चंद्रदेव आज तुला राशि में आपके सातवें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो आपके ध्यान को पूरी तरह से निजी रिश्तों और मानसिक शांति पर केंद्रित रखेगा। मुमकिन है कि आज आप अपने आसपास के लोगों के रिएक्शन को लेकर थोड़े संवेदनशील रहें। तीसरे भाव में मौजूद बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव आपके कम्यूनिकेशन और पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। तुला राशि के चंद्रदेव के प्रभाव से आप दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए छोटी-छोटी गलतफहमियों से अपनी मानसिक शांति को डिस्टर्ब न होने दें। पहले भाव के मंगलदेव स्वभाव में थोड़ा गुस्सा बढ़ा सकते हैं, जिससे पार्टनर के बीच ईगो आ सकता है। आर्थिक रूप से दूसरे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की युति प्रैक्टिकल फैसले लेने में मददगार साबित होगी और आपका पूरा फोकस बचत बढ़ाने पर रहेगा। ग्यारहवें भाव में बैठे राहु आपको अचानक किसी बड़े नेटवर्क से धन लाभ करा सकते हैं





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आज का राशिफल 28 मई 2026 किस्मत के सितारे

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