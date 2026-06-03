आज का राशिफल 4 जून 2026

आज 4 जून 2026 को चंद्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं और दिन के दौरान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह कार्मिक बदलाव का दिन है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर और स्थिर हो गए हैं। मंगल अपनी राशि में और बुध आर्द्रा नक्षत्र में होने से करियर और बुद्धि के लिए यह दिन खास है।

Aaj ka Rashifal, 4 June 2026 : आज 4 जून 2026 को चंद्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं और दिन के दौरान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह कार्मिक बदलाव का दिन है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर और स्थिर हो गए हैं। मंगल अपनी राशि में और बुध आर्द्रा नक्षत्र में होने से करियर और बुद्धि के लिए यह दिन खास है। आइए जानते हैं आपके लिए आज सितारे क्या कहते हैं, कैसा बीतेगा आपका दिन। Horoscope Today 4 June 2026 : आज चंद्रमा धनु उपरांत मकर राशि में गोचर करते हुए गुरु से सप्तम और सूर्य से नवम भाव में संचार करेंगे। चंद्रमा का यह गोचर और अन्य ग्रहों की स्थिति से मेष, वृषभ समेत सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं आज का राशिफल विस्तार पूर्वक।आज चंद्रमा का गोचर भाग्य से करियर की ओर शिफ्ट होने का संकेत है। सुबह मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, पर दोपहर बाद करियर पर फोकस और मोमेंटम दोनों बढ़ेंगे। लग्नेश मंगल अपनी राशि में होने से आत्मविश्वास और फिजिकल एनर्जी पीक पर है। जल्दबाजी और जिद से बचें। तीसरे भाव में बुध आर्द्रा नक्षत्र में होने से बातचीत और प्रेजेंटेशन में एनालिटिकल धार रहेगी। शुक्रदेव भी तीसरे भाव में होने से नेटवर्किंग और रिश्तों में ताजगी आएगी। पांचवें भाव में उच्च राशि के बृहस्पति क्रिएटिविटी और रोमांस के लिए शुभ दौर बनाए हुए हैं। दूसरे भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव से आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। बारहवें भाव के शनिदेव खर्चों और नींद पर ध्यान देने की याद दिला रहे हैं।वृष राशि: खुलेगा भाग्य का दरवाजा आज सुबह मन में उलझन हो सकती है, शांत रहें। लग्नेश शुक्रदेव दूसरे भाव में बुध देव के साथ हैं। धन, परिवार और वाणी के मामले अनुकूल हैं। बुध देव आर्द्रा नक्षत्र में होने से फाइनेंशियल कम्युनिकेशन में एनालिटिकल क्लैरिटी आएगी और नेगोशिएशन में आप ज्यादा सटीक रहेंगे। बारहवें भाव में मंगल देव अपनी राशि में मजबूत हैं, लेकिन इस भाव में होने से फिजिकल एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, आराम जरूरी है। दसवें भाव में राहुदेव करियर में कोई अप्रत्याशित और नया मौका दिला सकते हैं। तीसरे भाव में उच्च राशि के बृहस्पति संचार और साहस में आने वाले समय को शुभ बना रहे हैं। चौथे भाव में केतुदेव घर के माहौल में थोड़ी रेस्टलेसनेस दे सकते हैं, धैर्य रखें।मिथुन राशि: बुध देव आर्द्रा में दिमाग आज होगी तेज आज सितारे बताते हैं कि, पार्टनरशिप का कोई पुराना कार्मिक मामला आज सुलझ सकता है। दोपहर बाद आठवें भाव में आने से गहरी अंतर्दृष्टि मिलेगी। लग्नेश बुध देव आर्द्रा नक्षत्र में लग्न भाव में हैं। यह राहुदेव का नक्षत्र है जिसमें एक गजब की एनालिटिकल पावर होती है। आज जो भी समस्या सुलझाने बैठेंगे, उसमें ब्रेकथ्रू लेवल की सोच काम करेगी। शुक्रदेव भी लग्न में होने से व्यक्तित्व में स्वाभाविक चार्म रहेगा। ग्यारहवें भाव में मंगल देव अपनी राशि में होने से आर्थिक लाभ के रास्ते खुले हैं। दसवें भाव में शनिदेव करियर में मेहनत का फल दे रहे हैं, निरंतरता बनाए रखें। दूसरे भाव में उच्च राशि के बृहस्पति देव धन और परिवार के मोर्चे पर आने वाले महीने बेहतर बनाएंगे। बारहवें भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव से दोपहर बाद थकान हो सकती है। ओवरथिंकिंग से बचें।कर्क राशि: मंगल देव करियर को शिखर पर ले जाएंगे आप आज प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर स्थिति में रहेंगे। दोपहर बाद चंद्रदेव सातवें भाव में आएंगे जिससे पार्टनरशिप में पॉजिटिव शिफ्ट होगी। योगकारक मंगल देव दसवें भाव में अपनी राशि में दिग्बली होकर करियर में डबल पावर दे रहे हैं। रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे। लग्न में उच्च राशि के बृहस्पति का आशीर्वाद हर रोज गहरा होता जा रहा है। व्यक्तित्व में एक नई विजडम और ग्रेस दिखेगी। बारहवें भाव में बुध देव आर्द्रा नक्षत्र में होने से पर्दे के पीछे कोई जटिल मामला आज सुलझेगा। दूसरे भाव में केतुदेव परिवार के किसी विषय में थोड़ी उलझन दे सकते हैं। आठवें भाव में राहुदेव किसी अचानक बदलाव का संकेत दे रहे हैं, घबराएं नहीं।सिंह राशि: सूर्यदेव करियर में अथॉरिटी और पहचान दिलाएंगे आज चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के पुराने कार्मिक मामले आज सुलझ सकते हैं। दोपहर बाद छठे भाव में आने से प्रतिस्पर्धा में जीतने वाली एनर्जी आएगी। लग्नेश सूर्यदेव दसवें भाव में दिग्बली होकर करियर में अथॉरिटी और विजिबिलिटी दे रहे हैं। किसी सीनियर से मुलाकात, सरकारी काम या इंपोर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए यह दिन एकदम सटीक है। योगकारक मंगल देव नौवें भाव में अपनी राशि में होने से किस्मत का साथ मिलेगा। ग्यारहवें भाव में बुध देव आर्द्रा नक्षत्र में और शुक्रदेव पुनर्वसु में होने से प्रोफेशनल नेटवर्किंग से एनालिटिकल और क्रिएटिव दोनों तरह के फायदे मिल सकते हैं। बारहवें भाव में उच्च राशि के बृहस्पति पर्दे के पीछे कुछ शुभ बना रहे हैं। आठवें भाव में शनिदेव कोई छुपा तनाव दे सकते हैं। लग्न में केतुदेव की मौजूदगी कभी-कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी देती है, खुद पर भरोसा रखें।कन्या राशि: बुध देव करियर में कमाल दिखाएंग.

Aaj ka Rashifal, 4 June 2026 : आज 4 जून 2026 को चंद्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं और दिन के दौरान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह कार्मिक बदलाव का दिन है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर और स्थिर हो गए हैं। मंगल अपनी राशि में और बुध आर्द्रा नक्षत्र में होने से करियर और बुद्धि के लिए यह दिन खास है। आइए जानते हैं आपके लिए आज सितारे क्या कहते हैं, कैसा बीतेगा आपका दिन। Horoscope Today 4 June 2026 : आज चंद्रमा धनु उपरांत मकर राशि में गोचर करते हुए गुरु से सप्तम और सूर्य से नवम भाव में संचार करेंगे। चंद्रमा का यह गोचर और अन्य ग्रहों की स्थिति से मेष, वृषभ समेत सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं आज का राशिफल विस्तार पूर्वक।आज चंद्रमा का गोचर भाग्य से करियर की ओर शिफ्ट होने का संकेत है। सुबह मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, पर दोपहर बाद करियर पर फोकस और मोमेंटम दोनों बढ़ेंगे। लग्नेश मंगल अपनी राशि में होने से आत्मविश्वास और फिजिकल एनर्जी पीक पर है। जल्दबाजी और जिद से बचें। तीसरे भाव में बुध आर्द्रा नक्षत्र में होने से बातचीत और प्रेजेंटेशन में एनालिटिकल धार रहेगी। शुक्रदेव भी तीसरे भाव में होने से नेटवर्किंग और रिश्तों में ताजगी आएगी। पांचवें भाव में उच्च राशि के बृहस्पति क्रिएटिविटी और रोमांस के लिए शुभ दौर बनाए हुए हैं। दूसरे भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव से आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। बारहवें भाव के शनिदेव खर्चों और नींद पर ध्यान देने की याद दिला रहे हैं।वृष राशि: खुलेगा भाग्य का दरवाजा आज सुबह मन में उलझन हो सकती है, शांत रहें। लग्नेश शुक्रदेव दूसरे भाव में बुधदेव के साथ हैं। धन, परिवार और वाणी के मामले अनुकूल हैं। बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में होने से फाइनेंशियल कम्युनिकेशन में एनालिटिकल क्लैरिटी आएगी और नेगोशिएशन में आप ज्यादा सटीक रहेंगे। बारहवें भाव में मंगलदेव अपनी राशि में मजबूत हैं, लेकिन इस भाव में होने से फिजिकल एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, आराम जरूरी है। दसवें भाव में राहुदेव करियर में कोई अप्रत्याशित और नया मौका दिला सकते हैं। तीसरे भाव में उच्च राशि के बृहस्पति संचार और साहस में आने वाले समय को शुभ बना रहे हैं। चौथे भाव में केतुदेव घर के माहौल में थोड़ी रेस्टलेसनेस दे सकते हैं, धैर्य रखें।मिथुन राशि: बुधदेव आर्द्रा में दिमाग आज होगी तेज आज सितारे बताते हैं कि, पार्टनरशिप का कोई पुराना कार्मिक मामला आज सुलझ सकता है। दोपहर बाद आठवें भाव में आने से गहरी अंतर्दृष्टि मिलेगी। लग्नेश बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में लग्न भाव में हैं। यह राहुदेव का नक्षत्र है जिसमें एक गजब की एनालिटिकल पावर होती है। आज जो भी समस्या सुलझाने बैठेंगे, उसमें ब्रेकथ्रू लेवल की सोच काम करेगी। शुक्रदेव भी लग्न में होने से व्यक्तित्व में स्वाभाविक चार्म रहेगा। ग्यारहवें भाव में मंगलदेव अपनी राशि में होने से आर्थिक लाभ के रास्ते खुले हैं। दसवें भाव में शनिदेव करियर में मेहनत का फल दे रहे हैं, निरंतरता बनाए रखें। दूसरे भाव में उच्च राशि के बृहस्पतिदेव धन और परिवार के मोर्चे पर आने वाले महीने बेहतर बनाएंगे। बारहवें भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव से दोपहर बाद थकान हो सकती है। ओवरथिंकिंग से बचें।कर्क राशि: मंगलदेव करियर को शिखर पर ले जाएंगे आप आज प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर स्थिति में रहेंगे। दोपहर बाद चंद्रदेव सातवें भाव में आएंगे जिससे पार्टनरशिप में पॉजिटिव शिफ्ट होगी। योगकारक मंगलदेव दसवें भाव में अपनी राशि में दिग्बली होकर करियर में डबल पावर दे रहे हैं। रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे। लग्न में उच्च राशि के बृहस्पति का आशीर्वाद हर रोज गहरा होता जा रहा है। व्यक्तित्व में एक नई विजडम और ग्रेस दिखेगी। बारहवें भाव में बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में होने से पर्दे के पीछे कोई जटिल मामला आज सुलझेगा। दूसरे भाव में केतुदेव परिवार के किसी विषय में थोड़ी उलझन दे सकते हैं। आठवें भाव में राहुदेव किसी अचानक बदलाव का संकेत दे रहे हैं, घबराएं नहीं।सिंह राशि: सूर्यदेव करियर में अथॉरिटी और पहचान दिलाएंगे आज चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के पुराने कार्मिक मामले आज सुलझ सकते हैं। दोपहर बाद छठे भाव में आने से प्रतिस्पर्धा में जीतने वाली एनर्जी आएगी। लग्नेश सूर्यदेव दसवें भाव में दिग्बली होकर करियर में अथॉरिटी और विजिबिलिटी दे रहे हैं। किसी सीनियर से मुलाकात, सरकारी काम या इंपोर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए यह दिन एकदम सटीक है। योगकारक मंगलदेव नौवें भाव में अपनी राशि में होने से किस्मत का साथ मिलेगा। ग्यारहवें भाव में बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में और शुक्रदेव पुनर्वसु में होने से प्रोफेशनल नेटवर्किंग से एनालिटिकल और क्रिएटिव दोनों तरह के फायदे मिल सकते हैं। बारहवें भाव में उच्च राशि के बृहस्पति पर्दे के पीछे कुछ शुभ बना रहे हैं। आठवें भाव में शनिदेव कोई छुपा तनाव दे सकते हैं। लग्न में केतुदेव की मौजूदगी कभी-कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी देती है, खुद पर भरोसा रखें।कन्या राशि: बुधदेव करियर में कमाल दिखाएंग





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राशिफल आज का राशिफल 4 जून 2026 चंद्रदेव बृहस्पति मंगल बुध

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