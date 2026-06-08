आज का राशिफल 9 जून 2026

आज का राशिफल बता रहा है कि हर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास है। मेष-मकर को किस्मत का साथ मिलेगा, वृष-कन्या राशि वालों की बातों का असर होगा और घर परिवार में प्रेम बना रहेगा।

मेष -मकर को मिलेगा किस्मत का साथ, वृष - कन्या राशि वालों की बातों का होगा असर, देखें अपना भविष्यफल। आज पूर्व भाद्रपद के चंद्रदेव का असर हर राशि पर दिखेगा। मन शांत और आध्यात्मिक रहेगा लेकिन भीतर एक गहरा कर्माधारित काम चलता रहेगा। बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव का कर्क राशि में मेल घर, प्रेम और साझेदारी के लिए एक दुर्लभ शुभ संयोग है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। मेहनत करने वाले लोगों को उसका फल धीरे, लेकिन जरूर मिलेगा। मेष राशि वालों को आज बाहर की भागदौड़ से ज्यादा घर में रहना फायदेमंद रहेगा। बारहवें घर में चंद्रदेव मीन राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर बैठे हैं और यह नक्षत्र उन लोगों को ताकत देता है जो खुद से बात करना जानते हैं। सुबह कुछ देर अकेले बैठें, मन को खाली करें और आप पाएंगे कि दिन का बाकी हिस्सा कहीं ज्यादा आसान लगेगा। वृष भ राशि वालों के लिए आज का दिन बोलने, समझाने और जुड़ने के मामले में बेमिसाल है। तीसरे घर में बृहस्पतिदेव और लग्नेश शुक्रदेव एक साथ हैं। यह युति बता रही है कि आज जो भी बात कहेंगे उसमें समझदारी और स्नेह दोनों एक साथ होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आज काम की जगह पर कुछ ऐसा होगा जो शायद लंबे समय बाद हुआ हो। दसवें घर में चंद्रदेव और शनिदेव दोनों मीन राशि में बैठे हैं। इस युति का मतलब यह है कि आज जो भी काम करेंगे उसमें एक अजीब सी गंभीरता और जिम्मेदारी का एहसास रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास लेकर आया है। लग्न भाव में उच्च के बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव एक साथ हैं। इस युति का मतलब है कि आज आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होगा जो लोगों को खींचेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ऊपर से भले शांत लगे लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ शुभ हो रहा है। बारहवें घर में बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव का मेल बता रहा है कि जो काम अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा वह आगे बड़े फल देगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन घर परिवार में प्रेम बनाने के लिए बेहद खास है। घर परिवार में प्रेम और सुख का वातावरण बना रहेगा.

मेष-मकर को मिलेगा किस्मत का साथ, वृष-कन्या राशि वालों की बातों का होगा असर, देखें अपना भविष्यफल। आज पूर्व भाद्रपद के चंद्रदेव का असर हर राशि पर दिखेगा। मन शांत और आध्यात्मिक रहेगा लेकिन भीतर एक गहरा कर्माधारित काम चलता रहेगा। बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव का कर्क राशि में मेल घर, प्रेम और साझेदारी के लिए एक दुर्लभ शुभ संयोग है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। मेहनत करने वाले लोगों को उसका फल धीरे, लेकिन जरूर मिलेगा। मेष राशि वालों को आज बाहर की भागदौड़ से ज्यादा घर में रहना फायदेमंद रहेगा। बारहवें घर में चंद्रदेव मीन राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर बैठे हैं और यह नक्षत्र उन लोगों को ताकत देता है जो खुद से बात करना जानते हैं। सुबह कुछ देर अकेले बैठें, मन को खाली करें और आप पाएंगे कि दिन का बाकी हिस्सा कहीं ज्यादा आसान लगेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बोलने, समझाने और जुड़ने के मामले में बेमिसाल है। तीसरे घर में बृहस्पतिदेव और लग्नेश शुक्रदेव एक साथ हैं। यह युति बता रही है कि आज जो भी बात कहेंगे उसमें समझदारी और स्नेह दोनों एक साथ होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आज काम की जगह पर कुछ ऐसा होगा जो शायद लंबे समय बाद हुआ हो। दसवें घर में चंद्रदेव और शनिदेव दोनों मीन राशि में बैठे हैं। इस युति का मतलब यह है कि आज जो भी काम करेंगे उसमें एक अजीब सी गंभीरता और जिम्मेदारी का एहसास रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास लेकर आया है। लग्न भाव में उच्च के बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव एक साथ हैं। इस युति का मतलब है कि आज आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होगा जो लोगों को खींचेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ऊपर से भले शांत लगे लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ शुभ हो रहा है। बारहवें घर में बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव का मेल बता रहा है कि जो काम अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा वह आगे बड़े फल देगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन घर परिवार में प्रेम बनाने के लिए बेहद खास है। घर परिवार में प्रेम और सुख का वातावरण बना रहेगा





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