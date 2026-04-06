आज का राशिफल: 7 अप्रैल 2026

आज के राशिफल में जानें मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल का प्रभाव। करियर, प्रेम, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, साथ ही शुभ रंग, अंक और उपाय।

आज ग्रह ों की चाल एक बहुत ही गहरे बदलाव की ओर इशारा कर रही है। चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो रहस्यों को सुलझाने और मानसिक मजबूती के लिए बेहतरीन स्थिति है। मीन राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शनिदेव की युति बनी हुई है, जो हमें सख्त और अनुशासित रहने की चुनौती दे रही है। शुक्रदेव आपके प्रथम भाव में बैठकर आपको एक नई चमक दे रहे हैं, जबकि कुंभ राशि के बुधदेव और राहु आपके सोशल सर्कल में कुछ अचानक हलचल पैदा कर सकते हैं। मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आज एक बड़े रक्षक के रूप में खड़े हैं, जो

हमें सही रास्ता दिखाने में पूरी मदद करेंगे।\मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तम है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आपके आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके मन में चल रही उथल-पुथल और जीवन के बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहे हैं। बारहवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की युति के कारण आपकी ऊर्जा आज थोड़ी अंदरूनी शांति की तलाश में रहेगी। आपको अपनी पुरानी चिंताओं और भविष्य की प्लानिंग के बीच एक सटीक बैलेंस बनाना होगा। शुक्रदेव आपकी अपनी राशि में विराजमान हैं, जो न केवल आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे बल्कि किसी भी तरह की मानसिक उदासी से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। प्रेम के मामले में आज आप केवल बाहरी दिखावे से संतुष्ट नहीं होंगे; आप पार्टनर के साथ एक रूहानी और गहरा जुड़ाव महसूस करना चाहेंगे। करियर की बात करें तो ऑडिटिंग, डेटा चेक करने या किसी पुरानी रिसर्च को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। आर्थिक रूप से आज आपका ध्यान टैक्स, इंश्योरेंस और जॉइंट रिसोर्सेज की प्लानिंग पर रहेगा। सेहत के मामले में आज शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत है, इसलिए खूब पानी पिएं और बाहर के खाने से बचें। अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखें ताकि आप आज के इमोशनल बोझ को आसानी से संभाल सकें। आप यह साबित कर देंगे कि मुश्किल वक्त में भी आप डटे रहने का दम रखते हैं। शुभ रंग: क्रिमसन | शुभ अंक: 9 उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमानजी को लाल फूल अर्पित करें।\वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अतिरिक्त लाभ पर ध्यान केंद्रित करने का है। चंद्रदेव आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में एक नई गहराई लाने वाले हैं। ग्यारहवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की मौजूदगी आपके सामाजिक लक्ष्यों और दोस्तों के साथ संबंधों की कड़ी परीक्षा ले सकती है। दूसरे भाव में बैठे बृहस्पतिदेव आपके बैंक बैलेंस और पारिवारिक संपत्ति के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। आज अपने पार्टनर के साथ किसी सीरियस मुद्दे पर बात करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। प्यार के मामले में आज आप केवल मस्ती के मूड में नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसा रिश्ता चाहेंगे जो लंबे समय तक टिक सके। करियर में अचानक कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं या टीम के साथ तालमेल बिठाने में मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आर्थिक रूप से आज जॉइंट वेंचर्स और प्रोफेशन से होने वाले अतिरिक्त लाभ पर आपका फोकस रहेगा। सेहत के मामले में आज किडनी और पेट के निचले हिस्से का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। सामाजिक दबाव को झेलने के लिए खुद को दिमागी तौर पर स्थिर रखें। आज का दिन यह साबित करेगा कि आप अपनी साख और सहयोगियों को कितनी बखूबी मैनेज कर सकते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 उपाय: लक्ष्मी-नारायण की पूजा करें या भगवान को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।\मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का है। चंद्रदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके डेली रूटीन और सेहत में बड़े सुधारों की ओर इशारा कर रहे हैं। दसवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की स्थिति करियर में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकती है, जिससे आपकी मेहनत की असली परीक्षा होगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रथम भाव में बैठे बृहस्पतिदेव आपकी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। अपने पूरे वर्क शेड्यूल को दोबारा व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। रोमांस के मामले में आज आपकी अप्रोच काफी प्रैक्टिकल रहेगी; आप अपने पार्टनर के छोटे-छोटे कामों में मदद करके अपना प्यार जाहिर करेंगे। करियर के मोर्चे पर आज आप मुश्किल क्लाइंट्स को संभालने या पुराने पेंडिंग वर्क को निपटाने में सफल रहेंगे। आर्थिक रूप से पुराने लोन चुकाने या अपनी सर्विस से जुड़े खर्चों को मैनेज करने के लिए समय आपके पक्ष में है। सेहत के लिए आज सात्विक और हल्का भोजन लें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। कार्यक्षेत्र के हाई-प्रेशर को झेलने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज आप एक कुशल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उभरेंगे जो हर समस्या का हल जानता है। अनुशासन ही आज आपकी तरक्की की चाबी बनेगा। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।\कर्क राशि वालों के लिए आज अपनी सोच को पॉजिटिव और मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान रहेंगे, जो प्रेम संबंधों और आपकी रचनात्मकता के क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। नौवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की उपस्थिति बताती है कि आपकी विचारधारा और सच की खोज में कुछ कठिन चुनौतियां आ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि दसवें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, जिससे आपको वर्कप्लेस पर बड़े अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। किसी बड़े क्रिएटिव प्रोजेक्ट या नई हॉबी पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन शानदार है। प्रेम जीवन में आज भावनाएं काफी तीव्र रहने वाली हैं और आप पार्टनर के साथ एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहेंगे। करियर के मामले में आप एक सुलझे हुए लीडर के रूप में उभरेंगे और कठिन से कठिन समस्या का क्रिएटिव समाधान निकाल लेंगे। आर्थिक रूप से आज आपका ध्यान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और भविष्य की प्लानिंग पर रहेगा। सेहत के लिए आज आपको तनाव से दूर रहने और अपनी भावनाओं को शांत रखने की सलाह दी जाती है। आज आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके और सही दिशा में प्रयास करके सफलता प्राप्त करेंगे। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 2 उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें बेलपत्र अर्पित करें





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