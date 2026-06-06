मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक सतर्कता और मानसिक संयम मांगता है।

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal) 7 जून 2026 : जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मुश्किलों का हल भी मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक सतर्कता और मानसिक संयम मांगता है। लग्नेश बृहस्पति उच्च राशि कर्क में पांचवें भाव में विराजमान हैं। रचनात्मकता और संतान के मामलों में शुभ समय है। लेकिन बारहवें भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग खर्चों और यात्रा दोनों में उलझन ला सकता है। शनि लग्न पर पूरे वर्ष से विराजमान हैं। जिम्मेदारियों का बोझ तो है लेकिन उच्च देवगुरु की कृपा से हर मुश्किल का रास्ता निकलेगा। लग्नेश बृहस्पति उच्च राशि कर्क के पांचवें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हैं। रचनात्मकता, संतान और पूर्व पुण्य का भाव अत्यंत शक्तिशाली। शुक्र मिथुन के अंतिम अंशों पर चौथे भाव में दिग्बली हैं, कल कर्क में जाएंगे। घर और माता के मामलों में शुभ परिवर्तन आने वाला है। बुध मिथुन राशि के चौथे भाव में अपनी राशि में हैं। मंगल मेष राशि के दूसरे भाव में अपनी राशि में हैं। धन और वाणी के भाव में ऊर्जा। शनिके पहले भाव में रेवती नक्षत्र में विराजमान हैं। लग्न पर शनि का पूरे वर्ष से प्रभाव। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में ग्रहण योग में हैं। व्यय, एकांत और यात्रा का भाव प्रभावित। केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। सूर्य वृषभ राशि के तीसरे भाव में शत्रु राशि में हैं। मीन राशि वालों, उच्च लग्नेश बृहस्पति पांचवें भाव में विराजमान हैं। यह रचनात्मक कार्यों, संतान सुख और बौद्धिक कार्यों के लिए बेहद शुभ स्थिति है। जो लोग तीर्थयात्रा पर जाने वालों की सेवा करेंगे उन्हें बहुत लाभ होगा। बारहवें भाव में ग्रहण योग होने से यह सेवा कार्य पुण्य को कई गुना बढ़ा देगा। दिग्बली शुक्र चौथे भाव में होने से घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा। कल जब शुक्र कर्क में जाएंगे तो घर और परिवार के मामलों में एक नई मिठास आएगी। बारहवें भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग खर्चों का दबाव बनाएगा। व्यर्थ के खर्चे तुरंत रोक दें। अभी किसी को पैसे उधार ना दें और बिना सोचे-समझे कहीं निवेश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि निवेश करने के बाद उसे संभाल ना पाएं। यात्रा में थकान और उलझन हो सकती है। यदि कहीं जाना पड़ जाए तो मानसिक रूप से पहले से तैयार हो लें। दिग्बली शुक्र चौथे भाव में होने से घर में और करीबी रिश्तों में आज एक स्वाभाविक मिठास रहेगी। उच्च देवगुरु पांचवें भाव में होने से संतान के साथ संबंध मधुर रहेंगे, उनकी किसी अच्छी बात की प्रशंसा करें। कल जब शुक्र कर्क में आएंगे तो परिवार में एक नई खुशी का माहौल बनेगा। मंगल दूसरे भाव में होने से वाणी में थोड़ी तीव्रता रह सकती है। परिवार में बोलते समय संयम रखें। खर्चों का दबाव रहेगा। व्यर्थ के खर्चे आज ही रोक दें। किसी को पैसे उधार ना दें, बिना पूरी जानकारी के कहीं निवेश ना करें। बारहवें भाव में ग्रहण योग होने से धन कहीं ना कहीं से बाहर जाने की संभावना है। सतर्क रहें। मंगल दूसरे भाव में अपनी राशि में होने से धन कमाने की ऊर्जा और हिम्मत है, उसका सदुपयोग करें। आंख, नाक और कान की तकलीफ से बचें। बारहवें भाव में ग्रहण योग और केतु छठे भाव में होने से इन अंगों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। यात्रा में थकान और उलझन हो सकती है। यदि जाना पड़े तो मानसिक रूप से पहले से तैयार हो लें, पर्याप्त जल और आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें। शनि लग्न पर होने से पर्याप्त नींद और विश्राम बेहद जरूरी है। उच्च देवगुरु पांचवें भाव में होने से रचनात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। बुध चौथे भाव में अपनी राशि में होने से घर से किया गया कार्य आज सबसे अधिक फलदायी रहेगा। बारहवें भाव के ग्रहण योग के कारण एकांत में किया गया काम अधिक उत्पादक रहेगा। भीड़ और शोर से दूर रहकर काम करें। तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोगों की यथा संभव तरीके से मदद करें। बारहवें भाव में ग्रहण योग का प्रभाव कम होगा और पुण्य में वृद्धि होगी। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें, हल्दी से तिलक करें और केले का दान करें। उच्च लग्नेश बृहस्पति की कृपा और बढ़ेगी और खर्चों के दबाव में राहत मिलेगी.

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal) 7 जून 2026 : जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मुश्किलों का हल भी मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक सतर्कता और मानसिक संयम मांगता है। लग्नेश बृहस्पति उच्च राशि कर्क में पांचवें भाव में विराजमान हैं। रचनात्मकता और संतान के मामलों में शुभ समय है। लेकिन बारहवें भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग खर्चों और यात्रा दोनों में उलझन ला सकता है। शनि लग्न पर पूरे वर्ष से विराजमान हैं। जिम्मेदारियों का बोझ तो है लेकिन उच्च देवगुरु की कृपा से हर मुश्किल का रास्ता निकलेगा। लग्नेश बृहस्पति उच्च राशि कर्क के पांचवें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हैं। रचनात्मकता, संतान और पूर्व पुण्य का भाव अत्यंत शक्तिशाली। शुक्र मिथुन के अंतिम अंशों पर चौथे भाव में दिग्बली हैं, कल कर्क में जाएंगे। घर और माता के मामलों में शुभ परिवर्तन आने वाला है। बुध मिथुन राशि के चौथे भाव में अपनी राशि में हैं। मंगल मेष राशि के दूसरे भाव में अपनी राशि में हैं। धन और वाणी के भाव में ऊर्जा। शनिके पहले भाव में रेवती नक्षत्र में विराजमान हैं। लग्न पर शनि का पूरे वर्ष से प्रभाव। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में ग्रहण योग में हैं। व्यय, एकांत और यात्रा का भाव प्रभावित। केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। सूर्य वृषभ राशि के तीसरे भाव में शत्रु राशि में हैं। मीन राशि वालों, उच्च लग्नेश बृहस्पति पांचवें भाव में विराजमान हैं। यह रचनात्मक कार्यों, संतान सुख और बौद्धिक कार्यों के लिए बेहद शुभ स्थिति है। जो लोग तीर्थयात्रा पर जाने वालों की सेवा करेंगे उन्हें बहुत लाभ होगा। बारहवें भाव में ग्रहण योग होने से यह सेवा कार्य पुण्य को कई गुना बढ़ा देगा। दिग्बली शुक्र चौथे भाव में होने से घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा। कल जब शुक्र कर्क में जाएंगे तो घर और परिवार के मामलों में एक नई मिठास आएगी। बारहवें भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग खर्चों का दबाव बनाएगा। व्यर्थ के खर्चे तुरंत रोक दें। अभी किसी को पैसे उधार ना दें और बिना सोचे-समझे कहीं निवेश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि निवेश करने के बाद उसे संभाल ना पाएं। यात्रा में थकान और उलझन हो सकती है। यदि कहीं जाना पड़ जाए तो मानसिक रूप से पहले से तैयार हो लें। दिग्बली शुक्र चौथे भाव में होने से घर में और करीबी रिश्तों में आज एक स्वाभाविक मिठास रहेगी। उच्च देवगुरु पांचवें भाव में होने से संतान के साथ संबंध मधुर रहेंगे, उनकी किसी अच्छी बात की प्रशंसा करें। कल जब शुक्र कर्क में आएंगे तो परिवार में एक नई खुशी का माहौल बनेगा। मंगल दूसरे भाव में होने से वाणी में थोड़ी तीव्रता रह सकती है। परिवार में बोलते समय संयम रखें। खर्चों का दबाव रहेगा। व्यर्थ के खर्चे आज ही रोक दें। किसी को पैसे उधार ना दें, बिना पूरी जानकारी के कहीं निवेश ना करें। बारहवें भाव में ग्रहण योग होने से धन कहीं ना कहीं से बाहर जाने की संभावना है। सतर्क रहें। मंगल दूसरे भाव में अपनी राशि में होने से धन कमाने की ऊर्जा और हिम्मत है, उसका सदुपयोग करें। आंख, नाक और कान की तकलीफ से बचें। बारहवें भाव में ग्रहण योग और केतु छठे भाव में होने से इन अंगों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। यात्रा में थकान और उलझन हो सकती है। यदि जाना पड़े तो मानसिक रूप से पहले से तैयार हो लें, पर्याप्त जल और आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें। शनि लग्न पर होने से पर्याप्त नींद और विश्राम बेहद जरूरी है। उच्च देवगुरु पांचवें भाव में होने से रचनात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। बुध चौथे भाव में अपनी राशि में होने से घर से किया गया कार्य आज सबसे अधिक फलदायी रहेगा। बारहवें भाव के ग्रहण योग के कारण एकांत में किया गया काम अधिक उत्पादक रहेगा। भीड़ और शोर से दूर रहकर काम करें। तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोगों की यथा संभव तरीके से मदद करें। बारहवें भाव में ग्रहण योग का प्रभाव कम होगा और पुण्य में वृद्धि होगी। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें, हल्दी से तिलक करें और केले का दान करें। उच्च लग्नेश बृहस्पति की कृपा और बढ़ेगी और खर्चों के दबाव में राहत मिलेगी





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