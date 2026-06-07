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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka tula Rashifal) 8 जून 2026

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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka tula Rashifal) 8 जून 2026
तुला राशिफललग्नेश शुक्रदेवदेवगुरु बृहस्पति
📆07-06-2026 23:14:00
📰NBT Hindi News
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka tula Rashifal) 8 जून 2026 : तुला राशि के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्नेश शुक्रदेव का दशम भाव में प्रवेश करने से तुला राशि के लोगों के करियर में नए अवसर खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर दृष्टि धन के घर को एक विवेकपूर्ण और शुभ ऊर्जा देती है, जिससे तुला राशि के लोगों को अपने वित्तीय मामलों में सुधार करने का अवसर मिलेगा।

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka tula Rashifal) 8 जून 2026 : आज बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपका नाम सामने आ सकता है। तुला राशि के लिए आज की सबसे बड़ी खबर लग्नेश शुक्रदेव का नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश है। भाग्य के घर से निकलकर वो सीधे कर्म और प्रतिष्ठा के घर में आ रहे हैं और वहां देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में पुष्कर नवांश में पहले से विराजमान हैं। यह करियर के लिए एक असाधारण संयोग है। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्नेश शुक्रदेव का दशम भाव में प्रवेश करने से तुला राशि के लोगों के करियर में नए अवसर खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर दृष्टि धन के घर को एक विवेकपूर्ण और शुभ ऊर्जा देती है, जिससे तुला राशि के लोगों को अपने वित्तीय मामलों में सुधार करने का अवसर मिलेगा। योगकारक शनि षष्ठ भाव में होने से तुला राशि के लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ने का मौका मिलेगा। केतु एकादश भाव में होने से तुला राशि के लोगों को अपने लाभ के मामले में कुछ सावधानी बरतनी होगी.

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka tula Rashifal) 8 जून 2026 : आज बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपका नाम सामने आ सकता है। तुला राशि के लिए आज की सबसे बड़ी खबर लग्नेश शुक्रदेव का नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश है। भाग्य के घर से निकलकर वो सीधे कर्म और प्रतिष्ठा के घर में आ रहे हैं और वहां देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में पुष्कर नवांश में पहले से विराजमान हैं। यह करियर के लिए एक असाधारण संयोग है। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्नेश शुक्रदेव का दशम भाव में प्रवेश करने से तुला राशि के लोगों के करियर में नए अवसर खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर दृष्टि धन के घर को एक विवेकपूर्ण और शुभ ऊर्जा देती है, जिससे तुला राशि के लोगों को अपने वित्तीय मामलों में सुधार करने का अवसर मिलेगा। योगकारक शनि षष्ठ भाव में होने से तुला राशि के लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ने का मौका मिलेगा। केतु एकादश भाव में होने से तुला राशि के लोगों को अपने लाभ के मामले में कुछ सावधानी बरतनी होगी

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तुला राशिफल लग्नेश शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति योगकारक शनि केतु आज का तुला राशिफल

 

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