सिंह राशि के लिए आज का दिन एक सीधा संदेश लेकर आया है। भाग्य मज़बूत है, पर मन को बोझिल न होने दें। लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिगबली हैं, योगकारक मंगल नवम भाव में अपनी राशि में विराजमान हैं। भाग्य और कर्म दोनों का साथ है। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ होने से आसपास के लोगों की समस्याएं आपको घेर सकती हैं। केतु सीधे लग्न में हैं। मन में एक अजीब सी उदासीनता रह सकती है। आज घूमने।फिरने निकल जाएं, फ़िज़ूल की उलझनों से दूर रहें।

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal) 9 जून 2026 : मित्रों और संपर्कों से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैंAaj Ka Singh Rashifal, 9 June 2026: सिंह राशि के लिए आज का दिन एक सीधा संदेश लेकर आया है। भाग्य मज़बूत है, पर मन को बोझिल न होने दें। लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिगबली हैं, योगकारक मंगल नवम भाव में अपनी राशि में विराजमान हैं। भाग्य और कर्म दोनों का साथ है। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ होने से आसपास के लोगों की समस्याएं आपको घेर सकती हैं। केतु सीधे लग्न में हैं। मन में एक अजीब सी उदासीनता रह सकती है। आज घूमने।फिरने निकल जाएं, फ़िज़ूल की उलझनों से दूर रहें।लग्नेश सूर्य वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में दशम भाव में दिगबली होकर विराजमान हैं। शत्रु राशि में होने के बावजूद दिगबल की शक्ति उन्हें कर्म क्षेत्र में प्रभावशाली बनाती है। योगकारक मंगल नवम भाव मेष में भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में अपनी राशि में विराजमान हैं। उच्च के देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव द्वादश भाव कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में एक।दूसरे के अत्यंत निकट विराजमान हैं। बुध देव एकादश भाव मिथुन में आर्द्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हैं। चंद्रमा और शनि दोनों अष्टम भाव मीन राशि में हैं। चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद के चतुर्थ चरण में और शनि रेवती नक्षत्र में काफी समय से जमे हुए हैं। केतु सीधे लग्न भाव सिंह में विराजमान हैं।लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिगबली हैं। कर्म क्षेत्र में आज आपकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों बनेंगी। योगकारक मंगल नवम भाव में अपनी राशि में हैं। भाग्य का पूरा साथ है, जो काम हाथ में लेंगे उसमें किस्मत सहयोग करेगी। बुध देव एकादश भाव में हैं। किसी पुराने संपर्क या मित्र से आज आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है। द्वादश भाव में उच्च के देवगुरु और शुक्रदेव की युति। एकांत में बिताया समय आज असाधारण रूप से फलदायी होगा, कोई धार्मिक यात्रा या भ्रमण मन को तरोताज़ा करेगा।अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ । आज आपकी अपनी कोई समस्या नहीं होगी, पर अपने से जुड़े लोगों की परेशानियां आपको घेर लेंगी। किसी से भी बिना सोचे।समझे कोई वादा न करें। बाद में उसे पूरा करने में खुद परेशान होंगे। केतु लग्न में होने से आत्मविश्वास में कभी-कभी एक अजीब सी कमी महसूस होगी। बोझिल मन से कोई ज़िम्मेदारी न उठाएं, तनाव बढ़ेगा।राहु सप्तम भाव में हैं। रिश्तों में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, जीवनसाथी या साझेदार की कोई बात अचानक सामने आ सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि होने से भावनात्मक गहराई तो रहेगी पर एक अनकहा तनाव भी। आज रिश्तों में सरलता रखें। जटिलता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। द्वादश भाव में शुक्रदेव होने से एकांत में प्रियजन के साथ बिताया वक्त आज रिश्ते को गहरा करेगा। कहीं घूमने निकल जाएं। माहौल बदलेगा तो मन भी बदलेगा। बुध देव एकादश भाव में हैं। किसी मित्र या पुराने संपर्क से आज धन लाभ की संभावना है। योगकारक मंगल नवम भाव में होने से भाग्य का सहयोग आर्थिक मोर्चे पर भी मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि होने से अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। संचित धन पर हाथ रखें। द्वादश भाव में देवगुरु और शुक्रदेव की युति। खर्चे होंगे लेकिन शुभ कार्यों पर। केतु लग्न में होने से शरीर में कभी।कभी एक अजीब सी शिथिलता महसूस होगी। यह मानसिक अधिक है, शारीरिक कम। अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि की युगलबंदी। मन पर बोझ न आने दें, दूसरों की समस्याओं में उलझने से बचें। योगकारक मंगल नवम भाव में होने से शरीर में एक छुपी हुई ऊर्जा है। उसे किसी सैर या भ्रमण में लगाएं। आज कहीं घूमने निकल जाना ही सबसे अच्छा उपचार है।लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिगबली हैं। करियर राशिफल में आज आपकी पहचान बनेगी, किसी वरिष्ठ या अधिकारी से भेंट फलदायी रहेगी। प्रातः 9:40 तक गुरु का नक्षत्र है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय लें। योगकारक मंगल नवम भाव में होने से भाग्य कर्म को सहारा दे रहा है। लेकिन फ़िज़ूल के पचड़ों और दूसरों की समस्याओं में उलझकर अपना ध्यान न बंटाएं । आज फोकस रखना ही सबसे बड़ी सफलता है।आज माँ दुर्गा की पूजा करें । विशेषकर प्रातः 9:40 से पहले, भाग्य को और प्रबलता मिलेगी। केतु के लग्न में होने के प्रभाव को शांत करने के लिए किसी मंदिर में तिल का दीपक जलाएं।आईकास (ICAS) चेन्नई से.

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal) 9 जून 2026 : मित्रों और संपर्कों से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैंAaj Ka Singh Rashifal, 9 June 2026: सिंह राशि के लिए आज का दिन एक सीधा संदेश लेकर आया है। भाग्य मज़बूत है, पर मन को बोझिल न होने दें। लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिगबली हैं, योगकारक मंगल नवम भाव में अपनी राशि में विराजमान हैं। भाग्य और कर्म दोनों का साथ है। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ होने से आसपास के लोगों की समस्याएं आपको घेर सकती हैं। केतु सीधे लग्न में हैं। मन में एक अजीब सी उदासीनता रह सकती है। आज घूमने।फिरने निकल जाएं, फ़िज़ूल की उलझनों से दूर रहें।लग्नेश सूर्य वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में दशम भाव में दिगबली होकर विराजमान हैं। शत्रु राशि में होने के बावजूद दिगबल की शक्ति उन्हें कर्म क्षेत्र में प्रभावशाली बनाती है। योगकारक मंगल नवम भाव मेष में भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में अपनी राशि में विराजमान हैं। उच्च के देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव द्वादश भाव कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में एक।दूसरे के अत्यंत निकट विराजमान हैं। बुधदेव एकादश भाव मिथुन में आर्द्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हैं। चंद्रमा और शनि दोनों अष्टम भाव मीन राशि में हैं। चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद के चतुर्थ चरण में और शनि रेवती नक्षत्र में काफी समय से जमे हुए हैं। केतु सीधे लग्न भाव सिंह में विराजमान हैं।लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिगबली हैं। कर्म क्षेत्र में आज आपकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों बनेंगी। योगकारक मंगल नवम भाव में अपनी राशि में हैं। भाग्य का पूरा साथ है, जो काम हाथ में लेंगे उसमें किस्मत सहयोग करेगी। बुधदेव एकादश भाव में हैं। किसी पुराने संपर्क या मित्र से आज आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है। द्वादश भाव में उच्च के देवगुरु और शुक्रदेव की युति। एकांत में बिताया समय आज असाधारण रूप से फलदायी होगा, कोई धार्मिक यात्रा या भ्रमण मन को तरोताज़ा करेगा।अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ । आज आपकी अपनी कोई समस्या नहीं होगी, पर अपने से जुड़े लोगों की परेशानियां आपको घेर लेंगी। किसी से भी बिना सोचे।समझे कोई वादा न करें। बाद में उसे पूरा करने में खुद परेशान होंगे। केतु लग्न में होने से आत्मविश्वास में कभी-कभी एक अजीब सी कमी महसूस होगी। बोझिल मन से कोई ज़िम्मेदारी न उठाएं, तनाव बढ़ेगा।राहु सप्तम भाव में हैं। रिश्तों में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, जीवनसाथी या साझेदार की कोई बात अचानक सामने आ सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि होने से भावनात्मक गहराई तो रहेगी पर एक अनकहा तनाव भी। आज रिश्तों में सरलता रखें। जटिलता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। द्वादश भाव में शुक्रदेव होने से एकांत में प्रियजन के साथ बिताया वक्त आज रिश्ते को गहरा करेगा। कहीं घूमने निकल जाएं। माहौल बदलेगा तो मन भी बदलेगा।बुधदेव एकादश भाव में हैं। किसी मित्र या पुराने संपर्क से आज धन लाभ की संभावना है। योगकारक मंगल नवम भाव में होने से भाग्य का सहयोग आर्थिक मोर्चे पर भी मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि होने से अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। संचित धन पर हाथ रखें। द्वादश भाव में देवगुरु और शुक्रदेव की युति। खर्चे होंगे लेकिन शुभ कार्यों पर।केतु लग्न में होने से शरीर में कभी।कभी एक अजीब सी शिथिलता महसूस होगी। यह मानसिक अधिक है, शारीरिक कम। अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि की युगलबंदी। मन पर बोझ न आने दें, दूसरों की समस्याओं में उलझने से बचें। योगकारक मंगल नवम भाव में होने से शरीर में एक छुपी हुई ऊर्जा है। उसे किसी सैर या भ्रमण में लगाएं। आज कहीं घूमने निकल जाना ही सबसे अच्छा उपचार है।लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिगबली हैं। करियर राशिफल में आज आपकी पहचान बनेगी, किसी वरिष्ठ या अधिकारी से भेंट फलदायी रहेगी। प्रातः 9:40 तक गुरु का नक्षत्र है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय लें। योगकारक मंगल नवम भाव में होने से भाग्य कर्म को सहारा दे रहा है। लेकिन फ़िज़ूल के पचड़ों और दूसरों की समस्याओं में उलझकर अपना ध्यान न बंटाएं । आज फोकस रखना ही सबसे बड़ी सफलता है।आज माँ दुर्गा की पूजा करें । विशेषकर प्रातः 9:40 से पहले, भाग्य को और प्रबलता मिलेगी। केतु के लग्न में होने के प्रभाव को शांत करने के लिए किसी मंदिर में तिल का दीपक जलाएं।आईकास (ICAS) चेन्नई से





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